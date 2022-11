Titelverdediger Frankrijk dankzij Mbappé als eerste zeker van plek in achtste finales

Ze hadden er heel wat kansen voor nodig, maar Frankrijk wist de Deense doelman Kasper Schmeichel uiteindelijk tweemaal te passeren. Kylian Mbappé bezorgde de titelverdediger een 2-1 zege én een plek in de achtste finales, als eerste ploeg op dit WK. Liefst 20 doelpogingen noteerde Frankrijk, dat met een 4-1 zege op Australië al zo overtuigend was begonnen aan het WK. Dit keer ging scoren wat moeizamer, maar na rust wist Mbappé toch het verschil te maken. Bijgelovige Fransen zal de zege moed geven. De vorige twee keer dat 'de Haantjes' op een WK niet verloren van de Scandinaviërs (in 1998 en 2018), werden ze wereldkampioen. Op het WK van 2002 was Denemarken wél sterker en vloog Frankrijk er in de groepsfase uit.

Stand groep D - NOS

Ook in recente ontmoetingen was Denemarken bepaald geen eenvoudige tegenstander voor de regerend wereldkampioen, Christian Eriksen en consorten wisten de voorgaande twee duels te winnen: 2-0 en 1-2 in de Nations League. Acht spelers schieten op doel In het Stadion 974 in Doha moesten de Denen voornamelijk verdedigen. In de eerste helft ondernamen liefst acht verschillende Franse spelers minimaal één doelpoging, maar Kasper Schmeichel hield zijn doel schoon. De Deense keeper dook een kopbal van Adrien Rabiot fraai uit de hoek en keerde een schot van Antoine Griezmann met de voet. Bij een schot van rechtsback Jules Koundé kreeg Schmeichel assistentie van Pierre-Emile Højbjerg, die de bal van de lijn haalde. De grootste Franse kans was voor Mbappé, maar de sterspeler schoot op aangeven van Ousmane Dembélé huizenhoog over.

De 1-0 van Mbappé - Reuters

En de Denen dan? Die verscholen zich zeker niet, hanteerden af en toe de botte bijl en counterden soms gevaarlijk. Na zo'n snelle uitval schot Andreas Cornelius rakelings naast. Schmeichel moet buigen Na rust bleven de Franse aanvalsgolven op het doel van Schmeichel af komen. De blonde Deense reus keerde een gevaarlijk schot van Mbappé en zag Griezmann hoog over schieten. Na een uur spelen moest Schmeichel eindelijk buigen. Na een flitsende één-twee tussen Mbappé en de opstomende linksback Theo Hernández kon de aanvaller van een meter of zeven uithalen: 1-0.

Christensen viert zijn gelijkmaker - Reuters

De Fransen konden slechts zeven minuten genieten van die voorsprong. Een Deense corner werd doorgekopt door Joachim Andersen, waarna Andreas Christensen hard raak kopte: 1-1. Even later stond de wedstrijd bijna volledig op zijn kop. Jesper Lindstrøm kreeg een opgelegde kans, maar doelman Hugo Lloris keerde zijn schot. Omhaal Rabiot Frankrijk herpakte zich en begon het Deense doel opnieuw onder vuur te nemen. De fraaiste poging kwam op naam van Rabiot, maar zijn omhaal scheerde rakelings over de lat. Aan de overkant tikte Martin Braithwaite nipt naast na een voorzet van Kasper Dolberg. Het laatste woord was aan Mbappé, die van dichtbij een voorzet van Griezmann met de buik over de doellijn werkte: 2-1. De spits van PSG had nog een hattrick kunnen maken, maar Schmeichel bracht voor de zoveelste keer redding. Het zal de Fransen niet deren, want ze zijn na twee zeges zeker van een plek bij de laatste zestien. Denemarken zal woensdag van Australië moeten winnen om als nummer 2 door te gaan.