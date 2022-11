Beschonken automobiliste belandt met vijf kinderen in greppel

In het Zeeuws-Vlaamse dorp Zaamslag zijn vijf jonge kinderen gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten van de weg raakte. De 27-jarige vrouw die achter het stuur zat is opgepakt. Volgens de politie had ze zeer waarschijnlijk gedronken.

Het ongeluk gebeurde rond 12.30 uur op een parallelweg van de N290, de rondweg die om de bebouwde kom van Zaamslag loopt. Volgens Omroep Zeeland waren er geen andere auto's bij betrokken.

De auto raakte van de weg en kwam uiteindelijk in een greppel terecht. De vijf gewonde kinderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is volgens de politie niets bekend.

Tussen de 2 en 7 jaar

Uit een blaastest bij de bestuurder bleek dat ze waarschijnlijk onder invloed was van alcohol. Onderzocht wordt of de vrouw uit Hulst ook drugs had gebruikt. Na verhoor en een bloedafname op het politiebureau is ze vrijgelaten.

De gewonde kinderen zijn drie jongens en twee meisjes, tussen de 2 en 7 jaar oud. De vrouw is de moeder van twee van hen.