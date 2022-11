Consuminderen of groen groeien: kunnen we met minder?

Het zorgt voor een stevig debat binnen de klimaatbeweging: de vraag of de opwarming van de aarde nog af te remmen is mét behoud van het huidige economische model dat is gericht op groei? Nee, zegt de ontgroei-beweging. Het rijke Westen moet een deel van de welvaart opgeven en veel minder gaan consumeren. Of is het juist andersom: moeten we door stevige economische groei meer welvaart genereren om zo sneller te kunnen vergroenen?

Het begon in 1972. Toen publiceerde de Club van Rome, een groep wetenschappers, het rapport Grenzen aan de Groei. Het schetste sombere scenario's over de toekomst van de aarde: zelfs in de meest optimistische scenario's zou door sterke bevolkingsgroei, industriële productie en milieuvervuiling het systeem in elkaar storten.

Die boodschap klinkt nog steeds, al is de belangrijkste uitdaging nu het tegengaan van klimaatverandering - toen niet bekend. De boodschap dat we binnen de planetaire grenzen moeten gaan leven, wordt nu vertolkt door ontgroeiers, ofwel de-growthers.