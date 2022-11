'Doe het niet!' Protest tegen nieuwe boringen Waddenzee

Zo'n 400 mensen hebben vanmiddag op de dijk bij Holwerd gedemonstreerd tegen nieuwe gasboringen in de Waddenzee. Met zandzakken bouwden ze een symbolische dijk van een meter hoog.

"Mogelijk verdwijnt het Wad over enkele jaren. In deze tijd van klimaatcrisis is het absurd om nog nieuwe projecten voor de fossiele industrie te beginnen", aldus actievoerder Dirk Kuiken bij Omrop Fryslân.

De actie op de dijk was een initiatief van de Waddenvereniging, Milieudefensie en Extinction Rebellion. Zij zijn bang dat de boringen onherstelbare schade zullen aanbrengen aan het beschermde natuurgebied. Het zeewater zal vervuilen en de bodem zal dalen, zo vrezen ze.

De actievoerders verwijzen naar een brief die een groep wetenschappers in september aan het kabinet stuurde. "Een combinatie van bodemdaling door gaswinning en een hogere zeespiegel door klimaatverandering, zal ervoor zorgen dat het Wad bij eb op minder plekken droogvalt", aldus die wetenschappers. En dat terwijl (beschermde) vogelsoorten de drooggevallen platen nodig hebben om eten te vinden.

Nog geen toestemming

Officieel is er nog geen toestemming om te boren naar gas bij Ternaard. Eerder deze maand werd bekend dat de NAM tot en met maart 2023 de tijd krijgt om de aanvraag voor een vergunning aan te passen aan de actuele stikstofproblematiek. Met andere woorden: de NAM moet in die aanvraag kunnen aantonen of en hoe er geboord kan worden in de Waddenzee zonder dat dat te veel stikstofbelasting oplevert voor de natuur.

Tegen de gasboringen bij Ternaard (en op andere plekken in de Waddenzee) bestaat al veel langer verzet. En niet alleen bij de actievoerders van vanmiddag. Sinds februari dit jaar is ook een meerderheid in de Tweede Kamer tegen. Maar het is aan het kabinet om de vergunningsaanvraag te toetsen aan de wet. Dat geeft geen ruimte "voor een moreel oordeel", zei minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) eerder in de Tweede Kamer.

Daar hadden de actievoerders vanmiddag geen boodschap aan. "Doe het niet", riepen ze luid en duidelijk.