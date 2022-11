Saudi-Arabië zorgt voor spektakel tegen Polen, maar bijt wel in het stof: 2-0

Polen heeft na een meeslepend duel met Saudi-Arabië nog alle kans op het bereiken van de knockoutfase. De ploeg van superster Robert Lewandowski was grote delen van het duel de mindere van de energieke Saudi's, maar wonnen wel met 2-0. Lewandowski, die in het vorige groepsduel met Mexico (0-0) een strafschop miste, was belangrijk met een assist en zijn eerste treffer in zeven WK-duels.

De hoogtepunten van de wedstrijd Polen - Saudi-Arabië in groep C van het WK in Qatar. - NOS

Na de megastunt tegen Argentinië (2-1 winst) zaten de tribunes van het Education City-stadion vol met enthousiaste Saudische fans, die zich luid lieten horen. Hun helden op het veld weten sinds gisteren dat ze allemaal een Rolls Royce tegemoet kunnen zien, een persoonlijk presentje van prins Mohammed bin Salman Al-Saud. Daarmee zou de honger van de spelers gestild kunnen zijn, maar met een gepassioneerde en strenge coach als Hervé Renard was van verslapping geen sprake.

Saudische fans kijken in de fanzone in Doha naar de verrichtingen van hun ploeg tegen Polen. - Reuters

Bij de Polen waren alle ogen uiteraard gericht op Lewandowski. De spits geldt al jaren als een van de beste van de wereld, is met 76 goals in 135 wedstrijden topscorer aller tijden van zijn land, maar scoren op een WK lukte hem nog nooit. Zelfs niet van elf meter, zoals in de voorgaande wedstrijd tegen Mexico. Tegen Saudi-Arabië kreeg hij steun voorin van oud-Ajacied Arek Milik. Dat ging wel ten koste van een aangever, Feyenoorder Sebastian Szymanski.

Lewandowski dichtbij Na tien enerverende minuten leek Lewandowski op weg naar zijn treffer, toen hij door Matty Cash alleen voor doelman Mohammed Al-Owais werd gezet. De in Engeland geboren Cash had daarvoor echter een overtreding gemaakt in de ogen van arbiter Wilton Sampaio - eerder al leidsman bij Senegal-Nederland - en dus werd Lewandowski teruggefloten.

In de tegenaanval moest Wojciech Szczesny zich strekken om een knappe uithaal van Mohammed Kanno over de lat te tillen. En dat zou niet de laatste kans van de Saudi's blijken. Polen trekken aan de noodrem Net als tegen Argentinië maakte Saudi-Arabië indruk met intensieve druk zonder bal en technisch verfijnd spel in balbezit en dat leverde al snel drie gele kaarten op aan Poolse kant. Jakub Kiwior, Cash en Milik trokken binnen een paar minuten aan de noodrem. Cash flirtte zelfs met een rode kaart toen hij in een luchtduel zijn elleboog tegen de kaak van Mohammed Al-Burayk plantte, maar Sampaio hield een tweede gele kaart op zak. De Polen dreigden onder de voet te worden gelopen, maar het gedurfde spel van de Saudi's bood ook kansen in de tegenstoot. Zo kopte bij een hoekschop verdediger Krystian Bielik bijna raak, maar Saleh Al-Shehri - maker van de 1-1 tegen Argentinië - wist de inzet nog weg te koppen.

Lewandowski niet zelfzuchtig Even later was het wel raak. Lewandowski ontsnapte aan de aandacht van de verdediging, maar stond te dicht op doelman Al-Owais om zelf te kunnen scoren. Slim draaide de spits om zijn as en bediende vervolgens Piotr Zielinski. De middenvelder van Napoli aarzelde geen moment en knalde de bal in het dak van het doel.

Ruim een half uur lang zat Polen in de tang bij het energieke Saudi-Arabië, maar dan stelt Robert Lewandowski ploeggenoot Piotr Zielinski in staat om de 1-0 te maken. - NOS

Saudi-Arabië leek even aangeslagen, maar kreeg al snel hulp van de arbitrage. Al-Shehri liet zich theatraal vallen in duel met Bielik, maar na interventie van de VAR zag arbiter Sampaio in het buitengewoon lichte contact bij nader inzien toch een strafschop.

Al-Dawsari mist makkelijk gegeven strafschop Ook wat daarna gebeurde bood genoeg stof tot napraten. Al-Burayk leek de strafschop te willen nemen, maar werd weggestuurd door aanvoerder Salem Al-Dawsari. De 'Messi van Saudi-Arabië' zag zijn strafschop echter gestopt worden door Szczesny, die ook de rebound van nota bene Al-Burayk op fenomenale wijze uit zijn doel hield.

Kort na de 1-0 van Polen krijgt Saudi-Arabië een wel heel goedkope penalty. Salem Al-Dawsari stuurt zijn teamgenoot weg, maar stuit vervolgens zelf op een fenomenale Wojciech Szczesny. - NOS

Heel de wereld heeft intussen de beelden gezien van de donderspeech van de Saudische bondscoach Renard in de rust van het duel met Argentinië, waarna de Saudi's met nog meer energie uit de kleedkamer kwamen. Dit keer begon de ploeg iets bedachtzamer, maar dat betekende niet dat de Polen op hun lauweren konden rusten. Binnen tien minuten moest Szczesny zich namelijk weer onderscheiden. Na een scrimmage voor het Poolse doel kwam de bal voor de voeten van Al-Dawsari, maar weer had de Poolse doelman een antwoord. De druk van de Saudi's werd daarna alleen maar groter. Zo zag Szczesny tot zijn opluchting hoe Feras Al-Brikan tot twee keer toe in kansrijke positie de bal maar net over en naast zijn doel poeierde. Milik kopt op de lat, Lewandowski raakt de paal Het was wachten op een Saudisch doelpunt maar uit de eerste de beste uitbraak van de Polen kopte Milik de bal na een fraaie snoekduik op de lat boven Al-Owais. Die kans ontstond na een moment van onduidelijkheid bij de Saudi's na een Poolse wissel. Een wissel van de Saudi's zelf vlak daarna leidde de volgende Poolse kans in, maar dit keer poeierde Lewandowski de bal op de paal.

In de slotfase leek de vermoeidheid toch toe te slaan bij de Saudi's en zo kreeg Polen eindelijk grip op de wedstrijd. Toch was de buit nog niet binnen. Rechtsback Saud Abdulhamid haalde de achterlijn, trok de bal terug en schonk Abdulellah Al-Malki een vrije schietkans. Toen ook deze kans er niet in ging, leek de wanhoop zich langzaam meester te maken van de Saudi's. Sterker, even later ging Al-Malki vreselijk in de fout en dat leidde de beslissing in. Lewandowski snoepte de bal af, ging vrij op het doel af en faalde dit keer niet.

In zijn vijfde WK-wedstrijd vindt Robert Lewandowski eindelijk het net. Tegen het sterkere Saudi-Arabië profiteert hij van een verdedigingsfout en maakt zo 2-0 voor de Polen. - NOS

Hoeveel zijn eerste WK-treffer voor de topscorer betekende liet zich raden. In tranen bleef Lewandowski een tijdje op zijn hurken op het gras. In de slotminuut had hij ook zijn tweede nog moeten maken, maar nu kreeg Al-Owais nog net een handje tegen de stift van de Pool. Kijken naar Argentinië Dat zou een belangrijke misser kunnen blijken als straks de rekening wordt opgemaakt. Polen gaat met vier punten aan de leiding, maar speelt in het laatste groepsduel nog tegen Argentinië.

Afbeelding ter illustratie - NOS