Nu al een finale voor Duitsers, maar Flick slaapt nog goed: 'Overtuigd van ons kunnen'

"Wij favoriet? Vind je dat?" Dani Olmo vraagt zich hardop af of hij de vraag wel goed heeft verstaan. Het lijkt niet eens gespeeld; de Spaanse verdediger van RB Leipzig is oprecht van mening dat Spanje-Duitsland zondagavond een echte fifty-fifty-wedstrijd wordt.

Ook zijn trainer Luis Enrique wijst er fijntjes op dat Duitsland niet zomaar een tegenstander is. "Als zij morgen hun shirts aantrekken, staan daar mooi wel vier sterren op, vanwege de vier wereldtitels die Duitsland gewonnen heeft."

Maar zo gek was de suggestie toch niet dat Spanje grotere winstkansen moeten worden toegedicht dan Duitsland? Er ligt een wereld van verschil tussen de manier waarop Spanje en Duitsland aan het WK zijn begonnen. De een walste met vlotte combinaties over Costa Rica heen (7-0), terwijl de ander zich pijnlijk verslikte in Japan (1-2).

'Hard aangekomen'

Door die nederlaag flirt Duitsland bovendien al heel vroeg in het toernooi met uitschakeling. Maar zoals Louis van Gaal blijft herhalen dat Oranje voor niets minder dan de wereldtitel naar Qatar is afgereisd, zo benadrukt bondscoach Hansi Flick bij herhaling dat hij heus nog steeds lekker slaapt.

"Natuurlijk is de nederlaag tegen Japan hard aangekomen, zeker omdat het onnodig was. Maar we geloven nog steeds in onze kwaliteiten en in onze plannen. Ik ben ervan overtuigd dat we beter kunnen."