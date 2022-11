Vanavond op tv: Groeien of ontgroeien? • Dictator Maduro niet langer paria

Einde maken aan economische groei?

Hoe houden we klimaatverandering nog een klein beetje binnen de perken? Daarover is binnen de klimaatbeweging een fel debat gaande. Aan de ene kant staan de ontgroeiers. Die vinden dat het rijke Westen een deel van de welvaart moet opgeven en vooral veel minder moet gaan consumeren. Het doel van eindeloze economische groei moet op de schop. Of is het andersom, en moet de economie juist snel groeien zodat er meer geld is om de wereld te vergroenen?