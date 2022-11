Nieuwe Kuip-directeur wacht helse taak, met lege portemonnee

Mocht het stadion er niet komen, zo is toen afgesproken, dan zou de exploitatie van enkele parkeerterreinen voor De Kuip worden overgedragen naar een door Stigam te bepalen partij tegen een marktconforme prijs. Onduidelijk is wat dat gaat kosten.

De problemen zitten hem vooral in een lening van 17,5 miljoen euro die is afgesloten met de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voor de ontwikkelingskosten van het nieuwe stadion. Stadion Feijenoord heeft tot juli 2025 de tijd om die lening te herfinancieren tegen gunstiger voorwaarden.

Uit een analyse van de regionale omroep blijkt dat de financiële situatie van De Kuip dramatisch is. Er is geen geld, en uit de jaarrekening over het seizoen 2021-2022 blijkt dat het stadion heeft ingeteerd op het eigen vermogen.

De Leeuw is nu nog manager bij de Jaarbeurs Utrecht en werkte jarenlang bij Schiphol. In De Kuip wacht haar een helse taak.

De nieuwe directeur zal dus eerst gaan praten met de gemeente, potentiële investeerders en met de belangrijkste gebruiker van De Kuip: voetbalclub Feyenoord. De club betaalde volgens afspraak 2,8 miljoen euro terug voor zijn aandeel in de ontwikkelkosten van een nieuw stadion. Maar ingewijden zeggen bij Rijnmond dat het niet fair is als de club zich afzijdig houdt van de financiële problemen.

Het opknappen van het stadion is een gezamenlijk probleem van stadion en voetbalclub, benadrukken zij. Deel van de oplossing zou zijn dat het stadion en de club samengaan. Maar een fusie is voor Feyenoord nu niet interessant, gaf directeur Dennis Te Kloese recent nog aan. Feyenoord heeft er geen belang bij om het stadion in de huidige financiële situatie over te nemen.

Oude troep

Toch kunnen de financiële problemen van het stadion hun weerslag krijgen op de club. Het is niet positief als bondscoach Louis van Gaal De Kuip beschrijft als "oude troep", zoals hij dat deed op 12 juni na de interland Nederland-Polen (2-2).

Maar als er nu niet snel iets gebeurt, is niet uitgesloten dat de KNVB voor belangrijke wedstrijden uitwijkt naar een ander stadion. Voorlopig is daar geen sprake van. Het contract met de KNVB voor de organisatie van interlands en de bekerfinale is zelfs met drie jaar verlengd. En de kans is aanzienlijk dat in juni de finaleduels van de Nations League in het Rotterdamse stadion worden afgewerkt, meldt Rijnmond.

Toch zal de nieuwe directeur ook daar niet gerust op zijn. Zelfs als het haar lukt om geld bij elkaar te krijgen voor het meest noodzakelijke onderhoud, moet de echte renovatie van De Kuip nog beginnen. Wat dat zal gaan kosten is nog voor niemand duidelijk.