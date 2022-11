Politie voert klimaatactivisten weg van de A12 in Den Haag

De politie is begonnen om klimaatactivisten te verwijderen van de snelweg A12 in Den Haag.

De actievoerders van Exctinction Rebellion worden door de politie in stadsbussen gestopt en vreedzaam afgevoerd, meldt Omroep West. Het is niet helemaal duidelijk of ze alleen worden vervoerd naar een andere plek of dat ze worden aangehouden.

Eerder vanmiddag had de politie het stukje A12 in Den Haag, de Utrechtsebaan, in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer. De weg was geblokkeerd door enkele honderden demonstranten van Extinction Rebellion. Zij vinden dat er per direct een stop moet komen op het geven van subsidies voor fossiele energie zoals olie en gas.

Het is de vierde keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Den Haag blokkeerde. De laatste keer was half oktober. Na ruim een uur werden toen 62 mensen opgepakt. De gemeente noemde het blokkeren van de weg toen 'levensgevaarlijk'.

Extinction Rebellion demonstreert veelvuldig op de Utrechtsebaan omdat de weg precies tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de tijdelijke locatie van de Tweede Kamer loopt.