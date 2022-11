Zangeres Irene Cara (63) overleden, bekend van 'Fame' en 'Flashdance'

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. - JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

Cara groeide op in New York in het stadsdeel The Bronx, als dochter van een Puerto Ricaanse vader en een Cubaans-Amerikaanse moeder. Ze trad al op jonge leeftijd op in televisieprogramma's, waarin ze onder meer in het Spaans zong. In de jaren 70 speelde ze rollen in diverse musicals en series.

Haar grote internationale doorbraak kwam in 1980, toen ze de rol van Coco Hernandez op zich nam in de populaire musicalfilm Fame. De Amerikaanse verzorgde ook de gelijknamige soundtrack, die in de Verenigde Staten al snel in de top 5 terechtkwam. Cara won met het lied onder andere een Oscar.

Het nummer werd later ook gebruikt als titelsong van de tv-serie Fame, die in de jaren 80 wereldwijd werd uitgezonden. In Nederland stond de soundtrack begin 1983 op nummer 1.

De titelsong van Fame, gezongen door Irene Cara: