Protesten in China tegen coronabeleid na brand met tien doden

In de Chinese stad Urumqi, in het westen van het land, zijn gisteren veel mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aanleiding hiervoor is een brand in een flatgebouw, afgelopen donderdag in de stad, waarbij tien mensen zijn omgekomen.

Lokale autoriteiten zeggen dat mensen de flat gewoon konden verlaten, maar video's op sociale media hebben geleid tot woede. Zo deelden veel internetgebruikers screenshots waaruit zou blijken dat bewoners niet op tijd konden wegkomen, omdat het gebouw gedeeltelijk was afgesloten.

In Urumuqi geldt een van de langste lockdowns van China. Veel inwoners van de miljoenenstad mogen honderd dagen hun huis niet verlaten.

In de regio Xinjiang, waar Urumqi ligt, wonen zeker 10 miljoen Oeigoeren, een moslimminderheid die door de machthebbers in Peking hard wordt onderdrukt. Ze mogen hun geloof niet belijden en een groot aantal mensen zit vast in zogenaamde heropvoedingskampen, waar ze volgens mensenrechtenorganisaties dwangarbeid moeten verrichten en zwaar worden mishandeld.

Op videobeelden van het protest in Urumqi gisteren is te zien dat veel mensen op de been zijn en eisen dat de lockdown wordt opgeheven: