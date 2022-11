Columniste Karin Sitalsing en Kamerlid Judith Tielen winnen Groot Dictee

Bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal op NPO Radio 1 zijn er bij de prominenten twee deelnemers op een gedeelde eerste plaats beland. Volkskrant-columniste Karin Sitalsing en VVD-Kamerlid Judith Thielen hadden allebei maar twee fouten.

Live vanuit het Forum in Groningen namen twintig bekende Nederlanders het op tegen twintig luisteraars van het KRO-NCRV-programma De Taalstaat. In het team van luisteraars zat de ultieme winnaar met maar één fout, de 47-jarige Patrick van Aarle uit Eindhoven.

Enkele bekende deelnemers dit jaar waren operazangeres Francis van Broekhuizen, presentator Margriet Vroomans, kinderboekenschrijfster Tosca Menten en schrijver en columnist Bert Wagendorp.

'Groningen is zó'

Het dictee werd voorgelezen door oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Net als de afgelopen vier jaar is de tekst geschreven door taalkundige Wim Daniëls.

De tekst, met als titel Groningen is zó, ging erover dat de provincie veel meer is dan de aardbevingen in het gaswinningsgebied.

Het Groot Dictee werd voor de vijfde keer uitgezonden door De Taalstaat, gepresenteerd door Frits Spits. Daarvoor was het dictee jarenlang op televisie te zien met Philip Freriks als gezicht.