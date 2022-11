Australiërs mogen dromen van achtste finales na eerste WK-zege in twaalf jaar

Met optimisme, aanvalslust en tomeloze inzet kun je een heel eind komen. Dat bewezen de Australische voetballers in hun tweede groepsduel met Tunesië. De ploeg van Graham Arnold en assistent René Meulensteen won met 1-0 en houdt zo zicht op de knockoutfase. De laatste Australische overwinning op een WK in Zuid-Afrika was in 2010, toen Servië met 2-1 werd geklopt. Slechts een keer overleefde Australië de groepsfase van een WK. Dat was in 2006 met bondscoach Guus Hiddink, ook nu nog adviseur van Arnold, aan het roer.

Underdogs In het eerste duel met Frankrijk (4-1) maakte Australië al een positieve indruk, al bleken de Fransen toch een flink maatje te groot. Niet gek als je bedenkt dat een groot deel van de selectie niet eens op het hoogste niveau acteert.

De Australische bondscoach Graham Arnold en assistent René Meulensteen luisteren naar het volkslied. - Reuters

Net als tegen Frankrijk namen de Australiërs het initiatief, zonder echt gevaarlijk te worden. Tegen de Fransen leverde dat al vroeg een doelpunt op van oud-Spartaan Craig Goodwin, maar tegen Tunesië bleek het lastiger om tot kansen te komen. Tunesië had dan ook al negen duels op rij geen tegentreffer hoeven incasseren en kon bovendien vertrouwen putten uit de 0-0 tegen Denemarken eerder dit WK. Jaxson Duke ziet vader scoren Halverwege de eerste helft kreeg Australië toch de beloning voor de aanvalslust toen Mitchell Duke een voorzet van Goodwin knap in de verre hoek kopte. Duke, spelend op het tweede niveau in Japan bij Fagiano Okayama, vierde zijn treffer met een gebaar richting zoontje Jaxson op de tribune. Jaxson Duke antwoordde met een duimpje omhoog.

Curieus genoeg bleek scheidsrechter Daniel Siebert in aanloop naar het doelpunt een cruciale rol te spelen door Ellyes Skhiri onbedoeld ten val te brengen. Riley McGree kon zo ongehinderd oud-Spartaan Goodwin aanspelen, die op zijn beurt de bal op het hoofd van Duke mikte. Frustratie De 1-0 zorgde voor wat frustratie bij de Tunesiërs. Zo kreeg mannetjesputter Aïssa Laïdouni, die in de belangstelling zou staan van Feyenoord, geel voor een grove charge op Goodwin. Ook gooide reservespeler Hannibal Mejbri de bal met een flauw boogje tegen het hoofd van de op de grond liggende Duke, die even verhaal ging halen bij de jongeling van Birmingham City. Maar uiteindelijk werd alles opgelost met een ferme handdruk en waren de twee weer beste maatjes.

Aanvoerder Youssef Msakni kan zijn ogen niet geloven. - Reuters

Pas in de laatste vijf minuten van de eerste helft werd Tunesië dreigend en ontstond ineens een vrije schietkans voor Dräger, maar verdediger Harry Souttar gooide zich met een ultieme sliding voor de bal. In de derde van de vijf toegevoegde minuten ontsnapte aanvoerder Youssef Msakni nog even aan de aandacht van Souttar. Zijn inzet verdween echter rakelings naast het doel.

Kansen over en weer Na rust zette Tunesië een tandje bij, maar Australië herpakte zich snel. Zo ontspon zich een boeiend gevecht, met kansen aan beide kanten. Bij Tunesië was vooral aanvoerder Msakni een paar keer gevaarlijk, maar ook de Australiërs waren dicht bij de 2-0. Zo kon Mathew Leckie net niet bij een voorzet van invaller Jamie Maclaren en scheerde een ziedende uithaal van Aaron Mooy net over de lat. In de slotfase zweepten de talrijke Tunesische fans hun ploeg op, maar ondanks de dreiging van invaller Whabi Khazri hield Australië - pas voor de tweede keer sinds de 0-0 tegen Chili in 1974 - de nul.

