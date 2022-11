CU: niet onderhandelen over 'pestmaatregelen voor vluchtelingen'

Er moet in de coalitie worden gesproken over migratie, maar de ChristenUnie gaat niet onderhandelen over "pestmaatregelen voor vluchtelingen". Dat zei partijleider Gert-Jan Segers in zijn toespraak op ChristenUnie-congres.

Hij herhaalde in een Amersfoortse zaal met partijgenoten zijn uitspraken uit een interview van gisteren over de migratiediscussie. "Maar als dat gesprek in de coalitie ontaardt in onderhandelingen over maatregelen die procedures maar zo moeilijk mogelijk maken, dan wordt dat wat mij betreft een heel kort gesprek."

Volgens de ChristenUnie-leider moet er breder worden gekeken dan alleen naar vluchtelingen. Qua instroom komt er jaarlijks een stad als Deventer bij, zegt Segers. En als je die vergelijking doortrekt "is maar één van de wijken bewoond met vluchtelingen".

Het overgrote deel van die denkbeeldige stad wordt bewoond door arbeidsmigranten, stelt Segers. "Mensen die van elders hierheen worden gehaald vanwege lage loonkosten en waarbij er zoveel mogelijk bezuinigd wordt op de huisvesting."

Rutte naar Brussel

Hij betoogt dat hier Europees beleid voor moet komen. "Europese regulering van arbeidsmigratie, die niet alleen goed is voor werkgevers, maar ook voor de werknemers zelf, voor de landen en gezinnen van herkomst en voor de buurten waar ze hier wonen." Het is aan premier Rutte om met deze boodschap naar Brussel te gaan, vindt Segers.

De ChristenUnie pleit voor het beter beschermen van de Europese buitengrenzen. Ook moet de verdeling van vluchtelingen over de landen beter worden geregeld. En voor arbeidsmigranten zou Segers het liefst tewerkstellingsvergunningen invoeren.

Coalitiepartners CDA en VVD pleitten de afgelopen weken voor het beperken van de asielinstroom, omdat Nederland de opvang niet aan zou kunnen. Voor de VVD-Kamerfractie en -leden was instroombeperking zelfs voorwaarde om in te stemmen met de uit en te na besproken spreidingswet.

Ongemak bij macht

Afgelopen zomer sloten de regeringspartijen al een asieldeal om de instroom in te perken, onder meer door de rem op gezinshereniging te zetten. Directe aanleiding waren de terugkerende chaotische taferelen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Een deel van de achterban van de ChristenUnie vindt dat de partij met de asieldeal door een morele ondergrens is gezakt, bleek onder meer op een extra partijcongres vorige maand. Segers adresseerde de bezorgde leden in zijn speech van vandaag. "Ik weet heel goed dat we allemaal ook weleens moe kunnen worden van de verhalen over compromissen als kleine stapjes in de goede richting."

Volgens de partijleider groeit bij de ChristenUnie het ongemak als de partij in het centrum macht zit. "Ik hoop dat we dat altijd zullen houden, ongemak bij macht", aldus Segers. "Maar wat nog ongemakkelijker is, is weglopen."