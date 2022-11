As-Siddieqscholen moesten van gemeente Amsterdam integriteitsonderzoek ondergaan

Het bestuur van islamitische onderwijsinstelling As-Siddieq moest op last van de gemeente Amsterdam een integriteitsonderzoek ondergaan, een zogeheten Bibob-onderzoek. Dat bevestigt de gemeente aan de NOS na berichtgeving van Het Parool. Het is volgens de krant de eerste onderwijsinstelling in Nederland die een dergelijk onderzoek moest ondergaan.

Ook heeft de AIVD volgens Het Parool medewerkers van de onderwijsinstelling benaderd met vragen over bestuursvoorzitter Samy Deghedy.

Aanleiding voor het onderzoek is waarschijnlijk de band tussen As-Siddieq, dat drie basisscholen heeft in Amsterdam, en de El Tawheedmoskee. Die verzorgt zaterdag en zondag Arabische en islamitische les voor kinderen op een van de scholen van As-Siddieq. Daarnaast was Deghedy tot deze zomer imam en bestuurder van El Tawheed.

El Tawheed is een zogenoemde salafistische moskee. Salafisme is een ultra-orthodoxe stroming binnen de islam.

Voorkomen van criminele activiteiten

Een Bibob-onderzoek wordt voornamelijk gedaan om te voorkomen dat vergunningen die worden afgegeven door de staat of gemeente worden misbruikt voor criminele activiteiten, maar is volgens de regering ook op toepassing op onderwijs. Eerder was al bekend dat ook het omstreden Haga Lyceum zo'n screening moest ondergaan, maar dat had geweigerd.

Bij onderwijsinstelling As-Siddieq is sinds 2020 sprake van een bestuurscrisis waardoor volgens minister Wiersma (Onderwijs) en de Onderwijsinspectie de kwaliteit van onderwijs in het geding is. Wiersma wil dat bestuursvoorzitter Deghedy vertrekt, maar die weigert dat.