Zelfs verliezen van Qatar hoeft niet fataal te zijn voor Oranje: de drie scenario's

Het Nederlands elftal had bij een zege op Ecuador vrijdag al zeker kunnen zijn van de achtste finales. Maar het liep anders. Na het teleurstellende gelijkspel moet Oranje nog aan de bak in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar. Nederland heeft plaatsing voor de knock-outfase nog wel in eigen hand. Zelfs een nederlaag zou, als het meezit, niet fataal hoeven te zijn. Wat zijn de drie scenario's?

1. Nederland wint van Qatar Dat is natuurlijk de beste optie. Nederland is dan geplaatst voor de achtste finales. Maar of Oranje dan ook groepswinnaar wordt, hangt af van het resultaat van het andere duel tussen Ecuador en Senegal.

Op dit moment staan Nederland en Ecuador namelijk precies gelijk. Ook het doelsaldo (3-1) is exact hetzelfde. Wint Ecuador dinsdag niet van Senegal, dan is Oranje groepswinnaar. In dat geval zou Nederland in de achtste finales, op 3 december om 16.00 uur, uitkomen tegen de nummer twee uit groep B. Momenteel kunnen dat nog Engeland, Iran, de VS of Wales zijn. Wint Ecuador wel van Senegal, dan wordt degene die de grootste zege boekt de groepswinnaar. Mocht dat Ecuador zijn, dan wordt Nederland tweede in de groep en spelen de mannen van Louis van Gaal op 4 december om 20.00 uur de achtste finale tegen de winnaar van groep B.

Hoe wordt de eindstand in een groep bepaalt? 1. Aantal punten 2. Doelsaldo 3. Aantal gemaakte doelpunten 4. Onderling resultaat 5. Fair Play-klassement 6. Loting

Winnen Nederland en Ecuador hun laatste groepswedstrijd met precies dezelfde cijfers, dan hebben beide landen hetzelfde aantal punten, hetzelfde doelsaldo, evenveel doelpunten gemaakt en is het onderling resultaat (1-1) ook nog eens gelijk. Dan wordt aan de hand van het Fair Play-klassement bepaald wie de groepswinnaar wordt. Op dit moment staat Oranje (één gele kaart) boven Ecuador (drie gele kaarten). Mocht Oranje tegen Qatar twee gele kaarten meer krijgen dan Ecuador tegen Senegal, dan biedt ook het Fair Play-klassement geen soelaas. Dan wordt er door de FIFA geloot. Dat gebeurde ook al eens bij het WK van 1990, toen Nederland en Ierland na de groepsfase exact gelijkstonden. Nederland verloor destijds de loting...

2. Nederland speelt gelijk tegen Qatar Ook met een gelijkspel is Nederland zeker van de achtste finales. Maar of Oranje dan eerste of tweede wordt in de groep, is afhankelijk van de andere wedstrijd. Wint Ecuador van Senegal, dan wordt Nederland tweede. En ook als Senegal van Ecuador wint, gaat Nederland als tweede in de groep door. Eindigt Ecuador-Senegal gelijk, dan ligt Senegal eruit en gaat het om het aantal gemaakte doelpunten. Wie het meeste heeft gescoord in zijn gelijkspel, wordt groepswinnaar. Is het aantal doelpunten gelijk, dan telt het Fair Play-klassement. En anders wordt er geloot.

3. Nederland verliest van Qatar Ook bij een nederlaag zou Oranje zich nog voor de achtste finales kunnen plaatsen, maar dan is Nederland wel afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Als Ecuador van Senegal wint, is er niets aan de hand. De Zuid-Amerikanen wippen dan met zeven punten over Nederland heen, maar Oranje gaat als nummer twee door. Senegal is uitgeschakeld.

