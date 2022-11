Mazraoui ontbreekt nog steeds op training: 'Morgen afwegen welke risico's we willen nemen'

Het is nog steeds onduidelijk of Noussair Mazraoui zondag (14.00 uur) in actie kan komen tegen België. De voormalige verdediger van Ajax moest tijdens het eerste groepsduel tegen Kroatië per brancard het veld af. Bij een doelpoging kwam de speler van Bayern München hard op de grond terecht en liep een heupblessure op.

Zaterdagochtend maakte de Marokkaanse bondscoach Hoalid Regragui bekend dat Mazroui een dag voor de wedstrijd nog steeds niet op het trainingsveld staat. "Ik hoop dat we hem morgen er weer bij hebben. We hebben nog 24 uur. Morgenochtend vroeg zullen we een beslissing nemen. Daarbij moeten we afwegen welke risico's we willen nemen."

De 25-jarige Mazraoui is al de vijfde speler van Bayern München die geblesseerd is geraakt kort voor of tijdens het WK. Bouna Sarr en Sadio Mané missen het hele toernooi wegens een blessure en ook Lucas Hernández en Leroy Sané zijn geblesseerd.

Marokko speelde het eerste groepsduel tegen Kroatië gelijk, België won met 1-0 van Canada.