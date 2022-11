Minister Salvini: acht doden en vermisten na aardverschuiving Zuid-Italië

Bij een aardverschuiving op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia zijn zeker acht doden gevallen. Dat heeft de Italiaanse vicepremier en minister van Infrastructuur Salvini gezegd. Meerdere mensen worden nog vermist.

Er is wel onduidelijkheid over het aantal slachtoffers: enige tijd nadat Salvini het nieuws over de dodelijke slachtoffers naar buiten had gebracht, zei zijn collega-minister Piantedosi van Binnenlandse Zaken dat nog niet is bevestigd dat er doden zijn gevallen.

Modderstromen

De aardverschuiving, die het eiland voor de kust van Napels rond 05.00 uur trof, werd veroorzaakt door hevige regenval. Vooral de noordelijke kustplaats Casamicciola is zwaar getroffen. Daar werden auto's meegesleurd door modderstromen en raakten woningen beschadigd. Zeker dertien gebouwen zijn volledig ingestort.

Hulpdiensten hebben grote moeite het getroffen gebied te bereiken, doordat veel wegen onbegaanbaar zijn geraakt. Volgens de autoriteiten zitten er naar schatting nog zeker dertig gezinnen vast in hun woning zonder water en elektriciteit.

Onder de vermisten was een gezin met een pasgeboren baby. Zij en de andere vermisten verbleven in woningen die door de modder waren overspoeld. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA is het jonge gezin inmiddels in veiligheid gebracht.

Op beelden van de brandweer is de schade in Casamicciola te zien: