Flyeractie voor al 27 jaar vermiste Jaïr in Westland

Bij 7000 woningen in Monster valt maandag een flyer in de brievenbus. De familie hoopt dat dat nieuws oplevert over wat er 27 jaar geleden is gebeurd met de toen 7-jarige Jaïr Soares. Hij verdween in de zomer van 1995 tijdens een dagje strand bij Monster.

Claudio Soares, broer van Jaïr, zei bij Omroep West: "Het gemis slijt nooit. Het is alsof iets aan je knaagt, maar je weet niet waar het zit, waar het vandaan komt en hoe je het kan stoppen. De pijn is chronisch. We móeten alles geven. Ik houd hoop."

Deze flyeractie is een initiatief van de Peter R. de Vries Foundation, die begin augustus al een beloning van 250.000 euro voor de gouden tip uitloofde. De pamfletten worden verspreid met leden van de familie Soares en het Veteranen Search Team.

Er wordt in beschreven hoe Jaïr vermist raakte op 4 augustus 1995, iets voor 17.30 uur. Hij speelde tikkertje met een vriendinnetje, buiten bij de strandtent Molenslag, terwijl zijn vader binnen een frietje bestelde. Nadat de politie was ingelicht, begon er een grote zoekactie op het strand en in de duinen. Maar er is nooit meer iets van Jaïr gehoord of gevonden.

Op de flyer staat ook een kort stripverhaal: