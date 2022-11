Maradona-expositie in Qatar: van privévliegtuig tot boodschappen naar de hemel

Het is even zoeken. Maar na drie verkeerde afslagen en eerst te zijn weggestuurd door de beveiliging, doemen ergens achter de luchthaven van Doha grote posters met Diego Maradona op. Ze hangen voor de ingang van de privéhangar van de emir van Qatar, waar gedurende dit WK een eerbetoon wordt gehouden aan Maradona. Volgens sommigen de beste voetballer ooit. Vrijdag was het precies twee jaar geleden dat Maradona op 60-jarige leeftijd overleed. En bovendien is dit het eerste WK sinds zijn dood. Volgens de Argentijn Dan Attie was het daarom niet meer dan logisch om een beetje Maradona naar Qatar te halen. "Hij hield zo van voetbal, Diego was er altijd bij. Zo is hij er toch een beetje bij op het WK, en fans willen op hun beurt hun liefde en respect naar hem uiten." Hulp van de emir Attie verwelkomt de fans die komen kijken met enthousiasme. Voor het openen van de expositie in Doha kreeg hij hulp van het staatshoofd van Qatar: de emir bleek een groot bewonderaar van Maradona, en dus besloot hij zijn hangar ter beschikking te stellen voor een eerbetoon.

Wie de ruimte binnenloopt, komt eerst uit bij een rode loper. Tientallen portretten van Maradona staan aan weerszijden van het tapijt geëtaleerd. In de hall of fame zien we de nummer 10 in zijn tijd bij Boca Juniors, Napoli en Argentinië. Iets verderop hangt een enorme collectie voetbalshirts, allemaal gedragen door Maradona, en sommige met de modder er nog op. Volgens Attie is de collectie 'miljoenen waard'.

Boodschappen aan Diego de ruimte in Opmerkelijker is de kleine studio die in de hoek van de hal staat. Fans kunnen er een persoonlijke boodschap opnemen voor hun voetbalgod. Alle opnamen worden aan het eind van de expositie op twee harde schijven verzameld, die vervolgens naar een satelliet in de ruimte worden gestuurd zodat al die mooie woorden dichter bij Maradona in de hemel zijn. Het is tamelijk creatief. Maar het weet de fans recht in het hart te raken, vertelt Attie. "De boodschappen die ze opnemen, zijn zo emotioneel. De meeste fans komt huilend uit het hokje. Ze hebben hun woord gericht tot Maradona en dat raakt ze enorm. Er is zoveel liefde voor hem." Er blijkt geen woord van gelogen. Een fan met Argentijns voetbalshirt en grote gouden kettingen met D10S er ingegraveerd komt net uit de studio. "Diego betekent alles voor me, dat heb ik hem verteld", zegt hij terwijl hij de vele tatoeages van Maradona op zijn lijf laat zien. "We missen hem ongelofelijk." Pronkstuk: Maradona's privévliegtuig De passie waarmee de Argentijnen hun voetbalgod vereren, staat ver af van de manier waarop de nuchtere Hollanders hun voetbalhelden gedenken. Hun emoties zijn intens en puur. Het pronkstuk van de tentoonstelling is te vinden achter het theaterdoek dat twee ruimten scheidt. Niet voor niets wordt dit eerbetoon gehouden in een hangar: achter de zwarte gordijnen staat het privévliegtuig Tango D10S waar Maradona regelmatig mee vloog.

Op de buik van het vliegtuig is met de hand een enorme afbeelding van Maradona geschilderd: het beroemde beeld waarop hij de wereldbeker kust in 1986. Een kleiner exemplaar van het vliegtuigje is vorig jaar, na het overlijden van Maradona, gezegend door de paus. Het moet de Argentijnen dit WK ook inspiratie bieden. Na een beroerde start tegen Saudi-Arabië kunnen ze op dit toernooi bovendien wel een beetje hulp van bovenaf gebruiken. Attie is ervan overtuigd dat Maradona het Argentijns elftal vanuit de hemel volgt. "Hij kijkt mee. Hij wil dat we van het WK genieten, en wie weet kan Argentinië dan heel ver komen."