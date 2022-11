'Russische Google' wil weg uit Rusland, maar blijft radertje in propagandamachine

Om die reden heeft de Russische overheid er alles aan gedaan om via wetgeving controle over Yandex te krijgen. "Doordat het bedrijf aan die regels moet voldoen, heeft Moskou de zoekresultaten uiteindelijk naar zijn hand weten te zetten", zegt Wijermars. Het resultaat: censuur.

Yandex is tot dusverre niet gesanctioneerd door de Europese Unie, maar een aantal sleutelfiguren wel, onder wie bestuurder Tigran Choedaverdjan en oprichter Arkadi Volozj. Een woning van Volozj aan het Vondelpark in Amsterdam, aangekocht via een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden , is eind oktober gekraakt. Aan de 19e-eeuwse gevel hangt een spandoek met de tekst 'Tegen oorlog en kapitalisme'.

Oekraïense Nederlanders demonstreerden gisteren bij het hoofdkantoor op Schiphol, waar Yandex om fiscale redenen al een vestiging heeft. In Estland en Letland, waar het vooral taxidiensten aanbood, is het bedrijf verboden vanwege vermeende banden met Russische inlichtingendiensten. Hoe terecht is de kritiek?

Het was jarenlang een van de weinige economische beloftes van Rusland: de techreus Yandex. Maar de Russische 'Google, Amazon, Spotify, Thuisbezorgd en Uber in één' ligt sinds de Russische invasie in Oekraïne onder vuur, vanwege de rol in het verspreiden van Russische propaganda en desinformatie via de populaire zoekmachine . Het bedrijf wil nu vertrekken uit Rusland en deels verkassen naar Nederland.

Belangrijkste internetbedrijf van Rusland

Yandex staat voor Yet Another Index. Bij de lancering in 1993 was het allerminst 'weer een andere index': het Amerikaanse Google zag pas later het levenslicht. Aanvankelijk kon met Yandex alleen de eigen harde schijf worden doorzocht. Eind jaren 90 werd een zoekapplicatie voor het internet gelanceerd. De zoekmachine is sindsdien onmisbaar voor de Russische internetgebruiker.

Inmiddels heeft het bedrijf ruim tienduizend medewerkers in dienst, worden jaarlijks miljarden omgezet en is het bedrijf genoteerd aan de Nasdaq- en de Moskouse beurs. Naast de zoekmachine heeft Yandex een eigen browser, kaartendienst, mail, opslagservice, taxi's, bezorgdiensten, muziektak en betaaldienst. Ook is het bedrijf actief in de ontwikkeling van software, machine learning en zelfrijdende voertuigen.