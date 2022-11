Argentijnse bondscoach weet alle ogen op zich gericht: 'Maradona kijkt mee'

Heel Argentinië kijkt vanavond mee over de schouder van Lionel Scaloni in de tweede WK-wedstrijd tegen Mexico. Dat is het lot van de bondscoach van een van de meest voetbalmaffe naties ter wereld. Helemaal nu de grootmacht een draai om de oren heeft gekregen van kleinduimpje Saudi-Arabië. "Dit moet worden gerekend tot een van de zwaarste klappen die de nationale ploeg in de geschiedenis van het WK heeft gekregen", schreef de Argentijnse krant La Nacion. En dat terwijl Scaloni het liefst in de schaduw opereert, dienstbaar aan het team. Een waterdrager pur sang. Met blonde coupe op het bordes in A Coruña Roy Makaay speelde rond de eeuwwisseling vier jaar samen met Scaloni bij Deportivo La Coruña. "Hij was de stand-in van onze rechtsback, Manuel Pablo. Soms speelde hij ook als hangende rechtsbuiten als we wat defensiever wilden spelen. Een ding wist je bij hem altijd zeker: hij gaf altijd alles." Het waren de jaren waarin de provincieclub de ijzeren greep van Real Madrid en Barcelona wist te breken. Aan het einde van zijn eerste seizoen stonden Makaay en Scaloni al met geblondeerde coupe op het bordes van het Palacio de María Pita om de eerste landstitel te vieren met de fans. "Die titel betekende zoveel voor de supporters, vooral nadat Deportivo in 1994 de titel had weggegeven aan Cruijffs Barcelona door die gemiste strafschop van Djukic in de laatste minuut."

Roy Makaay en Lionel Scaloni vieren met geblondeerde koppies de Spaanse titel op het centrale plein van A Coruña in 2000. - EPA

Na die titel werd Makaay nog twee keer tweede in de competitie en een keer derde, hij won de Copa del Rey en werd topscorer van de Primera Divisíon. "En vergeet de Super Cup niet, hè. Die hebben we ook twee keer gewonnen." Aanvoerder Ook in de Champions League sprak 'Depor' een woordje mee, met twee kwartfinaleplaatsen. In 2003 maakte Makaay een hattrick in München en verdiende zo een transfer naar Zuid-Duitsland. Scaloni bleef en schopte het tot aanvoerder. "Scaloni speelde misschien niet alles, maar lag wel heel goed in de groep. Hij had die echte Argentijnse mentaliteit en ging voor elke bal, altijd vol strijd en passie. Hij is temperamentvol. En hij hield wel van een geintje."

Lionel Scaloni viert een treffer tegen Sevilla in 2004. - AFP

Zo nam hij bij het WK in 2006 ploeggenoot Leandro Cufré in de maling. Cufré stond bekend om zijn met veel zorg omgeven coiffure, maar uitgerekend op zijn verjaardag was er geen beginnen aan. Wat bleek: Scaloni was expres vroeg opgestaan om een flesje massageolie leeg te knijpen boven het hoofd van de slapende Cufré. Het WK in Duitsland was bovendien het eerste WK van die andere Lionel, Lionel Messi. In de groepsfase tegen Oranje was Scaloni nog getuige van de eerste basisplaats van Messi dat toernooi. In de achtste finale tegen Mexico stonden ze samen in het veld. Het werd een enerverende Latijns-Amerikaanse uitputtingsstrijd, die beslist werd door een wonderschone treffer.

In de achtste finales van het WK van 2006 in Duitsland heeft Argentinië - met de huidige bondscoach Scaloni en de piepjonge Lionel Messi - het moeilijk tegen Mexico. Maar het wint wel, dankzij een beauty in de verlenging. - NOS

Meer speelminuten kreeg Scaloni niet van José Néstor Pekerman, de man die Scaloni als mentor beschouwt. Onder Pekerman trad hij in 1997 als jonge voetballer van Estudiantes de la Plata uit de schaduw op het WK onder 20. Vooral de openingstreffer van Scaloni in de kwartfinales tegen Brazilië zal hem voor altijd bij blijven. Na die zege stoomde Argentinië - met Juan Román Riquelme en Pablo Aimar als uitblinkers - door naar de wereldtitel. Mooi rijtje Dat uitgerekend hij de belangrijkste baan in het internationale voetbal kreeg, verbaasde velen. Bij het WK in 2018 in Rusland was Scaloni assistent van Jorge Sampaoli, met wie hij eerder al bij Sevilla werkte. Daarna kreeg hij de teugels in handen en riep de hulp in van voormalig ploeggenoten Aimar en Walter Samuel. Makaay slaakt een zucht bij het horen van die namen. "En ook Roberto Ayala zit nu als assistent op de bank, toch? Poeh, ik heb vaak tegen hem gespeeld. Geweldige voetballer, maar ook heel gemeen."

De staf van Argentinië zit boordevol ervaring met oud-internationals Roberto Ayala, Walter Samuel, Lionel Scaloni en Pablo Aimar. - Getty