Politie stuit op drugsnetwerk in West-Friesland na ongewenste post

De politie heeft in een onderzoek naar georganiseerde drugshandel in West-Friesland vijf verdachten aangehouden. Het gaat om twee vrouwen van 48 en 67 jaar en drie mannen van 35, 41 en 76 jaar, die allemaal in de regio wonen.

In maart werden de eerste twee verdachten aangehouden nadat zij bij een huis in Grootebroek drie pakketjes met drugs door de brievenbus hadden gedaan, waar de bewoners niet op zaten te wachten. Zij belden de politie. Bij het doorzoeken van de auto van de twee verdachten vonden agenten drugs, waaronder 750 xtc-pillen, en een schriftje met allerlei aantekeningen en telefoonnummers.

Een week later werd in Wervershoof een 35-jarige man aangehouden tijdens een surveillance. Hij werd in eerste instantie aan de kant gezet vanwege zijn opvallende rijgedrag. Agenten merkten dat de man zich nerveus gedroeg. Zij doorzochten zijn auto en ook bij hem vond de politie drugs en een schriftje met aantekeningen en telefoonnummers, meldt NH Nieuws.

Jaren actief

Daarop startte de recherche een onderzoek dat uiteindelijk leidde naar een 48-jarige vrouw die aan het hoofd stond van de organisatie. Zij stuurde meerdere mensen aan voor het rondbrengen van drugs in West-Friesland.

In haar woning trof de politie naast een flinke drugsvoorraad ook nog een van de chauffeurs van het netwerk. Ook deze 41-jarige man is aangehouden.

Een telefoon die gevonden werd in het huis liet zien dat de afgelopen jaren honderden West-Friezen drugs afnamen bij de organisatie. Deze klanten ontvangen volgende week allemaal een bericht van de politie dat hun nummer is aangetroffen in een telefoon die gecheckt is in verband met een drugsonderzoek.