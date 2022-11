'Veel meer gebruikers van afslankmedicijn Saxenda dan Zorginstituut had verwacht'

Het aantal gebruikers van het afslankmedicijn Saxenda is veel groter dan het Zorginstituut, een adviesorgaan van de overheid, had berekend, meldt het AD. Het medicijn wordt vanaf 1 april vergoed uit het basispakket voor de behandeling van mensen met ernstig overgewicht.

Het Zorginstituut had berekend dat zo'n 250 Nederlanders in het eerste jaar het medicijn zouden gebruiken, maar alleen al zorgverzekeraar Zilveren Kruis vergoedt het medicijn voor zo'n 3500 patiënten, meldt de krant. Ook andere verzekeraars laten weten dat het aantal gebruikers groter is dan verwacht.

Bloedsuikerspiegel verlaagd

Saxenda is het eerste medicijn tegen obesitas dat uit het basispakket wordt vergoed. Het verlaagt de bloedsuikerspiegel en het wordt door patiënten geïnjecteerd in bovenbeen, buik of bovenarm. Het wordt alleen vergoed als mensen deelnemen aan een zogenoemde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), waarbij zij worden geholpen met meer bewegen en gezonder eten.

Volgens de krant hoefden patiënten daar aanvankelijk niet of kort aan mee te doen voordat ze het medicijn vergoed kregen, maar is dat aangepast. Iemand met obesitas moet nu minstens een jaar deelnemen aan het programma voordat het middel wordt vergoed.

Het AD verkreeg documenten met een beroep op de Wet open overheid. Daaruit bleek dat zorgverzekeraars al voor de toelating van Saxenda waarschuwden dat het aantal vergoedingen hoger zou uitvallen dan waar het Zorginstituut van uitging.