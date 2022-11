Weer woning Krimpen aan den IJssel beschoten, dreigement op deur gesprayd

Een woning in Krimpen aan den IJssel is vannacht rond 01.30 uur beschoten. Niemand is hierbij gewond geraakt, schrijft de politie op Twitter.

Het pand aan de Acacia is ook beklad: op de deur is met een spuitbus "Tik Tak" en een tekening van een klok gespoten. De politie doet onderzoek en is op zoek naar verdachten en getuigen.

Het is de derde keer in een half jaar dat een woning aan de Acacia het doelwit is van een schietpartij. Volgens verschillende lokale media gaat het in alle gevallen om hetzelfde pand.