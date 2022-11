Dagboek Doha: juichen oefenen in de bios en op de Filipijnse familieselfie

De ogen van de voetbalwereld zijn gericht op het WK in Qatar. In het gevolg van de absolute wereldsterren en in de kantlijn van het grote nieuws schrijft NOS-redacteur Thierry Boon dagelijks over wat hij meemaakt in Doha. Loop voorafgaand aan een WK-duel van Oranje rond het stadion en je ziet de gekste, leukste en opvallendste dingen recht voor je neus gebeuren. Het is een bijzondere beleving, en dat is het. Het is rond half vijf buiten bij het Khalifa Internationaal Stadion. De zon gaat langzaam onder en zorgt voor een prachtige oranje gloed over de fanzone, waar de eerste fans van Nederland en Ecuador binnendruppelen. Via een enorme muur aan toegangspoortjes betreden de supporters de fanzone. Ongeveer het eerste wat ze dan tegenkomen, is een kraampje waar je gratis een vlag kunt ophalen. Links Nederland, rechts Ecuador. Opvallend veel mensen eten van beide walletjes.

De sfeer in de fanzone in Doha - ANP

Vier mannen lopen voorbij, allen gehuld in het nieuwste tenue van Nederland. Ze blijken uit Bangladesh te komen. Waarom ze voor Oranje juichen? "Omdat we van Nederland houden", zegt er een. En waarom ze dan zo van Nederland houden? "Robin van Persie!", roept een ander. Verderop in de fanzone, op het parkeerterrein voor het stadion, is een podium met een groot scherm ingericht. Er staan colatenten omheen en op de voorste rijen liggen zitzakken. Qatar-Senegal is bezig, maar daar lijken weinig mensen in geïnteresseerd. Bioscoop warmt publiek op "Kom hierheen, meneer!", roept een verdwaalde mimespeler. Hij wijst naar een enorme vierkante doos midden op het terrein, waar de fans voor in de rij staan. 'La'eeb Hype Show' staat er in gekleurde letters op de grote doos. Pas binnen wordt duidelijk wat het is. Op een bioscoopscherm wordt een filmpje vertoond van La'eeb, de WK-mascotte. "Deze show is om samen hyper te worden", vertelt La'eeb.

De fans kunnen alvast oefenen hoe ze sfeer moeten maken voordat ze het stadion ingaan. - NOS

Een medewerker loopt voor het beeld langs en moedigt de aanwezige groep fans aan om lawaai te maken. In drie minuten tijd krijg je instructies hoe je straks in het stadion zoveel mogelijk sfeer maakt. Fanpakketten te koop Een beetje buiten de drukte wordt een familiefoto gemaakt. Moeder, vader en drie kinderen helemaal in het oranje uitgedost: shirt, hoed, krans, bril, vlag en opblaasattributen. En om het af te maken hebben ze ook nog allemaal rood-wit-blauw geschminkte wangen. De familie blijkt geen Nederlands te praten, maar uit de Filipijnen te komen. De outfits, inclusief de schmink, hebben ze in de buurt in een van de grote winkelcentra gehaald. Daar kun je per land een fanpakket kopen, vertellen ze. "We konden voor deze wedstrijd kaartjes krijgen en hebben besloten om Nederland te omarmen", zegt de jongste dochter. Als ze horen dat ik uit Nederland kom, nodigen ze me meteen uit op de familieselfie. Cheese!

Op de selfie met de Filipijnse familie die Nederland aanmoedigt in Doha - NOS