De 77-jarige Bruce Fisher deed ook mee aan de shoot. "Ik vond dit een goed doel en ik vind het heerlijk om mijn kleren uit te trekken op Bondi Beach", zegt hij tegen AFP.

Fotograaf Spencer Tunick is bekend om zijn naaktfoto's. Zo zette hij in 2010 vijfduizend personen naakt op de foto voor het Opera House in Sydney.