Amerikaanse drenkeling na 24 uur uit zee gered

In de Golf van Mexico is een drenkeling na 24 uur uit zee gered. De Amerikaan was de avond ervoor van een cruiseschip gevallen.

De man was samen met zijn zus aan boord van de Carnival Valor die vertrok vanuit New Orleans. Rond 23.00 uur viel hij om onbekende reden overboord. Pas de volgende dag gaf zijn zus hem op als vermist.

Na de inzet van reddingsboten en helikopters werd hij 30 kilometer uit de Amerikaanse kust gevonden. De bemanning van een vrachtschip zag de man op het water drijven en alarmeerde de kustwacht. Daarna werd de drenkeling met een helikopter gered.

De man was onderkoeld en in shock, maar zijn toestand was stabiel. Reddingswerkers noemen het een wonder dat iemand na zo'n lange tijd in zee nog leeft.