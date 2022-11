Supermarktmedewerker VS die zes collega's doodschoot: ik werd belachelijk gemaakt

De supermarktmedewerker die dinsdag in de Amerikaanse staat Virginia zes collega's doodschoot heeft voor zijn daad een briefje achtergelaten op zijn telefoon. Daarin beschuldigt hij zijn collega's bij Walmart ervan dat ze hem belachelijk maakten. De politie van de plaats Chesapeake heeft dat bekendgemaakt.

"Sorry allemaal, maar ik heb dit niet gepland", schreef de 31-jarige Andre Bing. "Ik beloof dat de dingen op hun plaats vallen. Het was alsof ik door satan werd geleid." Ook zegt de schutter dat hij werd lastiggevallen en tot het uiterste is gedreven. In het briefje stonden de namen van een aantal collega's. Of het de namen zijn van de slachtoffers is niet bekendgemaakt.

Bing opende dinsdagavond het vuur in de kantine van de supermarkt tijdens een pauze. Daarna schoot hij zichzelf dood.

Doelgericht

Een supermarktmedewerker vertelt dat het leek alsof Bing aan het jagen was en zijn slachtoffers doelgericht uitkoos. "Wat ik weet, is dat wie hij dood wilde hebben, dood was", zei ze. "Hij ging terug en schoot op mensen die al dood waren. Om er zeker van te zijn."

Collega's van Bing die de schietpartij overleefden, zeiden dat hij bekend stond als moeilijk persoon en vijandig was tegen werknemers. Hij werkte die avond als teamleider en zou die hele nacht werken. De man was sinds 2010 in dienst bij Walmart.

De politie zegt dat het pistool dat hij gebruikte legaal was gekocht en dat Bing geen strafblad had.