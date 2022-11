VS verbiedt de verkoop van apparatuur van Huawei en vier andere Chinese bedrijven

De Amerikaanse telecom- en mediatoezichthouder FCC heeft de verkoop en import van telecommunicatieapparatuur van het Chinese Huawei verboden. Volgens de regering van president Biden vormt het telecombedrijf een onaanvaardbaar risico voor de Amerikaanse nationale veiligheid.

Ook de import en verkoop van apparatuur van vier andere Chinese bedrijven wordt verboden. Het gaat om Hikvision en Dahua Technology, die slimme camera's maken. Ook telecomconcern ZTE wordt voortaan uit de VS geweerd, net als de fabrikant van radiosystemen Hytera.

Spionage

Washington probeert al langer op te treden tegen Chinese technologiebedrijven uit angst voor spionage uit het Aziatische land. De vijf Chinese bedrijven staan al sinds vorig jaar op de lijst om geweerd te worden. Gisteren hakte de FCC daarover de knoop door.

De Verenigde Staten dringen er al langer bij bondgenoten op aan om geen Chinese technologie in de nieuwe 5G-netwerken te gebruiken. Onder meer in Canada, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zweden is het gebruik van telecomapparatuur van Huawei verboden of beperkt.

In Nederland mag Huawei niet meer meewerken aan vitale delen van het 5G-telecomnetwerk waarmee China gebruikers zou kunnen bespioneren. Vorig jaar werd bekend dat Huawei in het verleden vrije toegang had tot het netwerk van KPN en alle gesprekken kon afluisteren. Huawei ontkent dat het gegevens heeft onttrokken aan het KPN-netwerk.