Oranje-bedwinger Australië eerste Davis Cup-finalist, al voor de 48ste keer

Australië staat voor de 48ste keer in de finale van de Davis Cup. In het Spaanse Málaga was de 28-voudig winnaar van het landentoernooi in de eerste halve finale met 2-1 te sterk voor Kroatië.

In de finale treft Australië, dat in de kwartfinale te sterk was voor Nederland, de winnaar van het duel tussen Italië en Canada. Die spelen zaterdag tegen elkaar. Zondag is dan de finale.

Nadat de Kroaat Borna Coric van Thanasi Kokkinakis had gewonnen met 6-4, 6-3 en de Australiër Alex de Minaur de stand met een 6-2 ,6-2 zege op Marin Cilic gelijk had gebracht, viel de beslissing in het dubbelspel.

Spannende dubbelpartij

Max Purcell en Jordan Thompson waren na een spannende, gelijkopgaande wedstrijd net wat beter dan Nikola Mektic en Mate Pavic: 7-6, 5-7, 6-4. De 'Aussies' trokken de wedstrijd in set drie naar zich toe door een break te forceren op 3-3.