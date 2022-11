Omstreden standbeeld mag in trappenhuis Olympisch Stadion blijven staan

Een standbeeld met een opgeheven rechterhand mag blijven staan in het trappenhuis van het Olympisch Stadion in Amsterdam. De landelijke monumentenorganisatie Het Cuypersgenootschap wilde dat het monument verplaatst zou worden naar de oorspronkelijke plaats, buiten naast de entree, maar daarin gaat de rechtbank niet mee. Het standbeeld stond altijd op een prominente plek bij de hoofdingang van het stadion, maar in maart besloot de stadiondirectie het daar te verwijderen en naar het trappenhuis te verplaatsen. Aanleiding was een onderzoek waaruit bleek dat het beeld te herleiden is naar een fascistische traditie. Het beeld riep al jarenlang verontwaardigde reacties op van bezoekers en omwonenden vanwege de associatie van de opgeheven hand met de Hitlergroet. Het beeld werd daarom ook weleens beklad. Het kunstwerk, dat dateert uit 1928, dus nog voordat de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, zou de olympische groet afbeelden. Die groet zou afgeleid zijn van de Romeinse groet.

Wel of geen Hitlergroet? Jarenlang verbaasden voorbijgangers zich over het beeld, dat ogenschijnlijk de Hitlergroet brengt. De uitleg was altijd dat de sporter een Romeinse groet bracht, een gebaar dat op de Spelen 1924 werd geïntroduceerd als de olympische groet. De Nederlandse beeldhouwer Gra Rueb vereeuwigde die houding bij de Amsterdamse editie in 1928, jaren voordat de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland. Na overleg met historici kwam het Olympisch Stadion in 2020 tot de conclusie dat er toch een verband met de fascisten is. Historisch bewijs dat de oude Romeinen elkaar zo begroetten is er namelijk niet. De groet ontstond begin vorig eeuw in Italië, gebaseerd op het schilderij De eed van de Horatii. Toen Mussolini in Italië aan de macht kwam, werd het gebaar daar meer en meer gebruikt. Ook Hitlers nazi-partij nam de groet uiteindelijk over. Vanwege de gelijkenis met de Hitlergroet werd de olympische groet na de Tweede Wereldoorlog afgeschaft.