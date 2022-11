Advocaat nieuwe trainer ADO Den Haag, hij tekent tot einde seizoen

Advocaat is geboren en getogen in Den Haag en begon er zijn loopbaan als speler. Hij sprak vaker zijn liefde uit voor de club, maar werd nooit hoofdtrainer van ADO. Nu staat Den Haag op een zeventiende plek op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie en breekt Advocaat zijn pensioen af om ADO te helpen.

Directeur Reijntjes van ADO zegt dat de deal beklonken is en dat Advocaat maandag gepresenteerd wordt. Hij is de opvolger van Dirk Kuijt, die eerder deze week werd ontslagen .

Advocaat zelf liet eerder vanavond in het SBS6-programma De Oranjewinter al weten benaderd te zijn door ADO. "De kans is zeer groot dat ik het ga doen", liet de oud-bondscoach daar optekenen.

Algemeen directeur Reijntjes heeft er alle vertrouwen in dat onder de oud-trainer van onder meer PSV, Feyenoord en het Nederlands elftal de weg omhoog ingeslagen zal worden. "Er valt nog genoeg te winnen", zegt hij. De directeur doelt dan op een periodetitel, de KNVB-beker en eventueel de play-offs om promotie aan het einde van het seizoen.

Toch terug

Advocaat stopte in de zomer van 2021 als clubcoach toen hij afscheid nam van Feyenoord. "Daar mogen jullie me aan houden", zei hij toen hij eind 2020 zijn pensioen aankondigde. Dit omdat Advocaat vaker had aangekondigd te stoppen, maar dan toch op zijn schreden terugkeerde.

Advocaat leek dit keer wel woord te houden. Hij was korte tijd bondscoach van Irak, maar een club trainde hij niet meer. Tot zijn eerste liefde ADO aanklopte.