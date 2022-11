Veel meer fietsers naar de spoedeisende hulp: vaak man met alcohol op

Het aantal fietsers dat onder invloed een ongeluk krijgt en in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp belandt, is de afgelopen tien jaar met 84 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie.

Het kenniscentrum onderzocht het middelengebruik van verkeersslachtoffers die op de spoedeisende hulp terechtkwamen tussen 2012 en 2021. Van hen was ruim driekwart fietser en man.

Het merendeel had alcohol gedronken. Driekwart van deze fietsongelukken was eenzijdig. Ruim de helft van de slachtoffers was tussen de 20 en 49 jaar oud.

Onderbelicht

VeiligheidNL zegt dat fietsen onder invloed een onderbelicht probleem is in het voorkomen van verkeersongevallen. Daarvoor is volgens het kenniscentrum bij fietsers meer bewustzijn nodig over de risico's.

Het onderzoek van het kenniscentrum werd gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.