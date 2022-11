Van Basten snoeihard voor Van Dijk: 'Hij praat veel, maar zegt niks'

Marco van Basten was na afloop van het gelijkspel van Oranje op het WK tegen Ecuador (1-1) op zijn zachtst gezegd niet te spreken over aanvoerder Virgil van Dijk. "Hij praat veel, maar zegt niks", zei de voormalig wereldvoetballer van het jaar in NOS Studio WK 22.

"Je komt heel snel voor", zei Van Basten over de vroege openingsgoal van Cody Gakpo tegen Ecuador. "En dan ontstaat er volgens mij een gedachte van: ok, we staan voor, we moeten verdedigen. Maar dat is iets wat ons niet helpt. Ik vind dat Virgil daarin de hoofdrol moet spelen. Hij praat wel veel, maar zegt niks."

"Wie is de beste speler van het team? Dat is Virgil. Als je ziet wat hij doet in balbezit... Het is niet meer dan een bal tikken naar de spelers die naast hem staan. Hij moet het tempo opvoeren. Het gaat gewoon veel te langzaam."