Wat zeggen landen buiten Europa over Qatar? 'WK-koorts heeft de overhand'

Wel of niet het veld op met een One Love-armband, het gesprek aangaan met Qatarese arbeidsmigranten: voor de Europese deelnemende landen op het WK lijkt de mensenrechtenkwestie in het gastland bijna net zo belangrijk als het voetbal zelf. In Afrika, Azië en Zuid-Amerika ligt dat heel anders, blijkt uit een rondgang langs NOS-correspondenten. En in het trotse Qatar zelf wordt de kritiek niet begrepen.

Ecuador (ingedeeld in de poule met Nederland)

Zuid-Amerika-correspondent Boris van der Spek:

"In Ecuador leeft de discussie die in het Westen gevoerd wordt veel minder. Er is in de media wel geschreven over FIFA-baas Infantino en de onderzoeken over arbeidsmigranten van bijvoorbeeld The Guardian. Maar het speelt een veel minder centrale rol.

Sterker nog, toen een speler op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Qatar wat werd gevraagd over mensenrechten, greep de coach in. De Argentijn Gustavo Alfaro zei dat ze alle mensenrechten ondersteunen, maar dat de spelers hier niet over bevraagd moeten worden. "Het zijn voetballers", zei hij, "en ze hebben hun talenten en dromen en die moeten gerespecteerd worden".

De nadruk in Ecuador ligt veel meer op hoe bijzonder het is dat Ecuador zich geplaatst heeft voor het WK. Dat is namelijk heel moeilijk in het voetbalgekke Zuid-Amerika. De WK-koorts heeft de overhand en vragen als 'wat gaat Ecuador doen' of 'moeten we wel spelen' zijn überhaupt in heel Zuid-Amerika veel minder gesteld.

Dat zie je ook aan de bevolking van de deelnemende landen. Toen Argentinië speelde tegen Saudi-Arabië was het op straat helemaal leeg. Mensen zullen altijd blijven kijken."