Nog geen paniek bij Van Gaal: 'Deze spelers kunnen het, ben niet somber'

Van Gaal was kritisch over het spel van zijn team. "Zeker in balbezit was het slecht. We gaven de bal te vaak aan de verkeerd kleur. Als het hele elftal de bal naar de verkeerde kleur speelt, wordt het moeilijk. Ecuador was ook veel feller en won elk duel. Dan krijg je een moeilijke wedstrijd. Dan is het nog knap hoe wij deze wedstrijd hebben uitgespeeld."

Strijdbaar

"Volgens mij hebben we in de Nations League laten zien dat we tegen sterke tegenstanders goed in balbezit kunnen spelen", ging de bondscoach verder. "Alleen zijn dit tegenstanders die op een andere manier verdedigen en druk zetten op de bal. Ze waren veel strijdbaarder dan wij."