Taiwan vraagt steun Westen tegen vijandelijkheden China

In tijden van oplopende spanningen met China is het goed om het Taiwanese volk te laten voelen dat ze er niet alleen voor staat, vindt Wu. "Dat we goede vrienden hebben die ons steunen. En dat de internationale gemeenschap ons als een lichtend voorbeeld van politieke ontwikkeling ziet voor de rest van de landen in ons gebied." Eerder deze week stelde Wu dat Chinese inmenging ditmaal "niet zo overheersend" is als bij eerdere verkiezingen het geval was.

Morgen kunnen mensen in Taiwan naar de stembus, voor de lokale verkiezingen. Die gaan vooral over lokale thema's, maar de gespannen relatie met China is nooit ver weg. "Elke keer dat mensen naar het stemhokje gaan om hun stem uit te brengen, is dat een bevestiging dat Taiwan een democratie is. Dat Taiwan niet onder de jurisdictie van een ander land valt", zegt Wu.

De wereldwijde ambities van China zijn steeds nadrukkelijker voelbaar in Taiwan. Het Westen moet volledig voorbereid zijn dat China uit is op een militaire invasie van Taiwan. Met die waarschuwing komt de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu in Nieuwsuur. "Andere landen kunnen ons helpen tegen de vijandelijkheden vanuit China."

Verdedigen

Nieuwsuur spreekt met Wu over de gevolgen van de militaire druk die China steeds verder opbouwt. Gevolgen die ook de rest van de wereld zal voelen. Daarbij gaat het over de Russische invasie in Oekraïne. China's voortdurende militaire oefeningen hebben een overeenkomst met die invasie, denkt Wu.

"Mensen vragen zich nu af waarom we Rusland in 2014 op de Krim niet hebben tegengehouden, want door de oorlog in Oekraïne komt Europa nu in gevaar. Dat argument geldt in Taiwan ook. China valt Taiwan lastig, bedreigt ons en probeert Taiwan over te nemen."

Hij haalt twee bokshandschoenen tevoorschijn. "Van de burgemeester van Kiev", zegt hij, over de man die eerder wereldkampioen boksen was. "Als dank voor onze steun." Zelf zegt hij ze nooit nodig te hebben. "We hopen niet dat er ooit oorlog uitbreekt, maar we zullen ons verdedigen zoals de Oekraïners dat nu doen."

Wu kijkt ook naar Hongkong, waar China het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten met een speciale 'veiligheidswet' de kop heeft ingedrukt. "Het Westen, de westerse democratieën, hebben de Chinezen veroordeeld en gesanctioneerd. Maar dat was niet genoeg om te voorkomen dat China Hongkong zijn wil heeft opgelegd. En nu is daar geen vrijheid meer, niets meer."

Machtsvertoon

Wu: "De hele wereld stelt nu soortgelijke vragen als na de annexatie van de Krim: wie is het volgende slachtoffer van China's ambitieuze droom? Veel mensen hadden het al over Taiwan en daarom konden we Hongkong niet stoppen. China zet alle druk nu op Taiwan en het zal uiteindelijk veel meer zijn dan alleen Taiwan."

Hij doelt op China's ambities binnen en buiten de regio. De Zuid-Chinese Zee, bijvoorbeeld, maar ook verder van huis. "Als je kijkt naar de Chinese acties en hun invloed in Afrika, in sommige delen van Europa, dan denk ik dat we ons zorgen moeten maken als Taiwan valt. Wie zal de volgende zijn of wat zal er daarna gebeuren?"

Het machtsvertoon rond Taiwan is de afgelopen tijd flink toegenomen, waarbij Peking het bezoek van voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aangreep als argument voor grootschalige militaire oefeningen.

Dagelijks laten vliegtuigen van het Chinese Volksbevrijdingsleger zich gelden. Wu: "Dit jaar al meer dan 2700 keer in onze luchtverdedingszone." Bijna drie keer hoger dan het cijfer van 2021. "De Chinese militaire voorbereidingen lijken steeds verder op stoom te komen."

Een gewapend conflict zal ook verstrekkende gevolgen hebben voor de wereldeconomie. De Taiwanese chipfabrikant TSMC maakt iets wat geen enkel ander land nog kan.