Tiener schiet drie mensen dood op Braziliaanse scholen

Een onbekende schutter heeft op twee scholen in het Braziliaanse Aracruz drie mensen gedood en zeker elf mensen verwond. Twee van de dodelijke slachtoffers waren leraar, de andere was een leerling. De dader is spoorloos.

De schutter opende het vuur eerst in een openbare school voor basis- en middelbaar onderwijs in het zuidoostelijk gelegen stadje. Even verderop deed hij hetzelfde in een privéschool.

De dader is te zien op bewakingsbeelden, maar hij is moeilijk te herkennen omdat hij zijn gezicht had bedekt. Volgens de autoriteiten gaat het om een tiener. Vermoed wordt dat het een leerling van een van de scholen is. Er wordt onderzocht of de dader ook nog door anderen geholpen is.

Tragedie

De aanstaande president Lula da Silva noemt de schietpartijen een tragedie. "Ik betuig mijn steun aan de gouverneur bij het onderzoek naar de zaak. Ook wens ik hem sterkte met het troosten van de gemeenschappen rond de twee getroffen scholen", aldus Lula.

Schietpartijen op scholen komen doorgaans niet vaak voor in Brazilië, maar de laatste jaren waren er wel enkele. Twee jaar geleden was er bijvoorbeeld een schietpartij op een school in São Paulo. Daarbij kwamen vijf leerlingen, een docent en een administratief medewerker om. De daders pleegden zelfmoord.