Zorgen Oranje-spelers om matig spel op WK: 'Maar hebben alles nog in eigen hand'

Frenkie de Jong schoot de bal na het laatste fluitsignaal van de WK-wedstrijd tegen Ecuador (1-1) met veel venijn de lucht in. De middenvelder, de creatieve motor van Oranje, was gefrustreerd. Het spel van Nederland hield vrijdag niet over. "Ik denk dat we van de twee ploegen het meest tevreden moeten zijn met het gelijkspel", vond hij. En dat terwijl het Nederlands elftal nog een bliksemstart kende via een heerlijke uithaal van Cody Gakpo in de zesde minuut. Hoe kon het dat Nederland de wedstrijd daarna uit de vingers liet glippen? In eigen hand Aanvoerder Virgil van Dijk moest lang nadenken. "Ja, dat is een goeie. Ik denk dat zij wat feller waren op het middenveld. We verloren te makkelijk de bal. Het baltempo lag te laag." "Maar, uiteindelijk verlies je niet en pak je ook een resultaat. We hebben het nog in eigen hand", concludeerde hij gelijk. Nederland is samen met Ecuador koploper in de groep en speelt zijn laatste groepsduel tegen Qatar. Bekijk hieronder interviews van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong.

Ook in de openingswedstrijd tegen Senegal ging het niet soepel bij Nederland. Terugkerend thema: niet goed genoeg aan de bal. "We moeten veel vaster aan de bal zijn", vond Teun Koopmeiners, die de plek innam van Steven Berghuis naast De Jong op het middenveld. "We moeten de druk bij hun leggen en dat deden we niet." De Jong: "We kunnen het wel, want we hebben het laten zien voor het WK, tegen goede tegenstanders. Dit is een goede wake up call voor ons team. Maar we kunnen het echt, dat weet ik zeker." Twee schoten op doel Naast het doelpunt van Gakpo wist Oranje slechts een ander schot te lossen. Koopmeiners was het eindstation van een spaarzame aanval van Oranje, maar de middenvelder schoot hoog over. "Als je die op doel telt, dan tel je hem wel heel rijk", zei een schuldbewuste Koopmeiners. "Dat moet beter, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Je weet dat het lastige wedstrijden zijn en dat je niet veel kansen gaat krijgen." Het heeft te maken met elkaar opties geven, vindt Memphis Depay. "Op de juiste momenten vrij komen. In zo'n systeem weet je dat de afstanden naar elkaar groot zijn. Alleen je moet wel op het juiste moment aanbieden. Dat lukte niet echt." Bekijk hieronder interviews met Memphis Depay en Teun Koopmeiners.

Tegen Senegal deed Depay, die terugkomt van een blessure, een halfuur mee. Tegen Ecuador speelde hij de gehele tweede helft. "Ik heb niet het gevoel gehad dat ik echt in mijn spel kon komen. Helaas. Zo'n wedstrijd was het ook." Enigszins optimistisch Jurriën Timber kreeg, net als Koopmeiners, de kans om zich te bewijzen in de basis. Waar bondscoach Louis van Gaal tegen Senegal nog koos voor Matthijs de Ligt, mocht nu Timber starten als rechter centrale verdediger. "We hebben niet goed gespeeld, maar nog wel een punt eruit gespeeld", was hij nog enigszins optimistisch. Bekijk hieronder interviews met Jurriën Timber en Andries Noppert.