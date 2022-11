Oranje komt na bliksemstart Gakpo goed weg met gelijkspel tegen Ecuador

Het Nederlands elftal heeft op het WK ondanks een sterke start - met een prachtgoal van Cody Gakpo - teleurstellend met 1-1 gelijkgespeeld tegen Ecuador in het Khalifa International Stadium in Doha. Daarmee komen beide teams op vier punten uit twee duels in groep A. Bij winst was Oranje zeker geweest van plaatsing voor de achtste finales. Eerder op vrijdag won Senegal in dezelfde poule met 3-1 van Qatar. Nederland is samen met Ecuador na twee duels nog wel koploper in de poule.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Of Gakpo de ster van het WK kon worden? Die vraag kreeg Louis van Gaal donderdag op de persconferentie. "Dat kan ik niet beloven, maar hij kan het zijn. Dat weet ik zeker", zei de bondscoach. Van Gaal ruimde tegen Ecuador opnieuw een basisplaats in voor de PSV'er. Gakpo weer man van openingsgoal Na zijn positie als aanvallende middenvelder tegen Senegal kreeg Gakpo nu een plek in de aanval, waar hij de vorige wedstrijd eindigde. En opnieuw was Gakpo trefzeker. Nadat Steven Bergwijn de bal leek te verspelen, pikte Davy Klaassen de bal op, nam Gakpo over en haalde de Eindhoveraar al in de zesde minuut verwoestend uit. Het was voor Gakpo zijn vierde goal in de afgelopen vijf interlands. Met zijn tweede goal in zijn eerste twee WK-wedstrijden trad hij in de voetsporen van Memphis Depay, die in 2014 hetzelfde presteerde. Zoals de wereld toen kennismaakte met Depay, maakt de wereld nu kennis met Gakpo.

Cody Gakpo zet het Nederlands elftal op voorsprong in het groepsduel tegen Ecuador op het WK in Qatar. - NOS

Het was een bijzondere goal tegen de doorgaans zo hechte defensie van Ecuador, dat de laatste zeven interlands de nul had gehouden. Oranje zette in het eerste kwartier de toon. Daarna ging het tempo omlaag en werd het van Oranjekant schuiven in een laag tempo. Nederland leek te twijfelen en dat voelde Ecuador. Waarschuwing voor rust Vanaf halverwege de eerste helft kwam Ecuador beter in de wedstrijd en kwamen er ook mogelijkheden. Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké hadden hun zaakjes verdedigend goed voor elkaar en Andries Noppert toonde zich opnieuw een betrouwbare doelman. In balbezit werd Oranje echter steeds slordiger en met name Teun Koopmeiners was allesbehalve een rustpunt. Op slag van rust kreeg Nederland een flinke waarschuwing. Na een corner van Ecuador vond Pervis Estupiñán het net, maar de goal werd afgekeurd omdat Jackson Porozo in buitenspelpositie het zicht van Noppert had belemmerd. De goal van Gakpo bleek de enige doelpoging in een uiteindelijk matige eerste helft van Oranje. Met Memphis Depay, zoals gepland na rust in de ploeg, als vervanger van Bergwijn, hoopte Van Gaal de neergang te keren. Ecuador trok de wedstrijd echter naar zich toe. Valencia weer held van Ecuador Vier minuten na rust was het al raak en dit keer telde de goal ondanks een onterechte Nederlandse roep om buitenspel wel. Noppert verdedigde wat nonchalant uit en via Daley Blind en Koopmeiners sloeg Ecuador hard terug. Noppert stopte een schot van Gonzalo Plata, maar Enner Valencia benutte de rebound.

Enner Valencia tikt de bal uit de rebound simpel binnen. Het is alweer zijn derde doelpunt op dit WK. - NOS