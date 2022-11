Actiegroep Viruswaarheid houdt op te bestaan

De actiegroep Viruswaarheid wordt opgeheven, hebben voormannen Willem Engel en Jeroen Pols bekendgemaakt. Viruswaarheid had tijdens de coronacrisis veel kritiek op het beleid van de overheid, organiseerde geregeld betogingen en spande rechtszaken aan tegen de Staat.

De aanleiding voor het stoppen is een recente uitspraak van de rechtbank, waaruit bleek dat ING de rekening van de actiegroep mocht opheffen. "Zonder rekening is deelname aan het maatschappelijk verkeer onmogelijk. Dat betekent dus dat we gaan stoppen", zegt Pols.

Engel laat aan de NOS weten dat de actiegroep ophoudt te bestaan, maar dat zijn stichting overeind blijft. Die gaat, met een aantal aanpassingen in de statuten, door onder de naam Voor Waarheid. "Dat betekent dat de demonstraties en de rechtszaken stoppen. Daar is de Staat ook het meest kritisch op en voor de veiligheid van onze vrijwilligers met betrekking tot strafrechtelijke vervolging is dit de beste keuze."

Oprichter Engel stond deze week nog voor de rechter vanwege berichten die hij via sociale media verspreidde. Hij stond terecht voor opruiing, oftewel het aanzetten tot strafbaar gedrag. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 180 uur en een celstraf van drie maanden voorwaardelijk.

Viruswaanzin

Engel was aanvankelijk een dansschoolhouder in Rotterdam, maar toen het virus uitbrak werd hij al snel de bekendste coronascepticus van het land. Met zijn stichting Viruswaanzin, later omgedoopt tot Viruswaarheid, verzette hij zich tegen de overheidsmaatregelen.

Op sociale media plaatste Engel meerdere keren berichten die tot ophef leidden. Hij riep onder meer zijn volgers op Twitter op medewerkers van 'prikbussen' te fotograferen en een verzorgingshuis te bellen dat wegens een corona-uitbraak gesloten was voor bezoekers. In maart en april zat hij korte tijd vast voor opruiing.

De vriendin van Engel filmde de arrestatie: