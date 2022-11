OM wil zeven maanden cel voor dodelijk ongeval met klaphamer

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zeven maanden celstraf geëist tegen de eigenaar van een klaphamer waarmee afgelopen Oudjaar een dodelijk ongeluk gebeurde. De man wordt verdacht van dood door schuld.

Een 12-jarige jongen uit Haaksbergen kwam om het leven. Hij werd in de borst geraakt door rondvliegende stukken metaal van de klaphamer. Een ander kind raakte zwaargewond aan beide scheenbenen. Uit onderzoek bleek dat de kinderen op zo'n 8 tot 9 meter afstand stonden toen plaatsgenoot Sebastiaan O. knalde met de klaphamer.

Gevaarlijk ding

Justitie neemt het O. kwalijk dat hij de klaphamer op klaarlichte dag midden in een woonwijk gebruikte, met veel kinderen als omstanders. "Het blijft in de aard een gevaarlijk ding, waarbij gebruik is gemaakt van een illegale, explosieve stof. Er is sprake van grove schuld bij meneer O.", aldus het OM.

De man noemde het ongeluk tijdens de zitting "ontzettend verschrikkelijk". Hij zei: "Het doet nog elke dag pijn, bij iedereen. Nooit vuurwerk meer. Nooit een fatsoenlijk Oud en Nieuw meer."

O. kocht de klaphamer jaren eerder via Marktplaats van iemand die het apparaat zelf gelast had. Klaphamers geven een harde knal als ze neervallen in magnesiumchloraat of kaliumchloraat en zwavel. Het gebruik van klaphamers is niet verboden in Nederland.

"Ik heb de constructie wel bekeken, het zag er degelijk uit", zei hij tegen de rechter. "Ik heb geen idee hoe dit heeft kunnen ontstaan. Het had nooit mogen gebeuren. We gebruikten de klaphamer jaarlijks op Oudejaarsavond zo'n veertig keer. Nooit is het fout gegaan."

Familieleden van het 12-jarige slachtoffer maakten gebruik van hun spreekrecht: