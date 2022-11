Qatar maakt z'n eerste WK-treffer, maar komt ook tegen Senegal tekort

Félix Sánchez, de Spaanse bondscoach van Qatar, noemde spanning en zenuwen als oorzaken van het teleurstellende optreden van zijn mannen tegen Ecuador. Maar hij had ook een weifelende doelman Saad Al Sheeb gezien en dus verscheen Meshaal Barsham onder de lat. Maar die wist met zijn ondoordachte capriolen evenmin voor de broodnodige rust in de defensie te brengen.

Voor de nationale ploeg van Qatar zit het WK in eigen land er bijna op. Nadat het door de 0-2 tegen Ecuador al het eerste gastland was geworden dat de openingswedstrijd van een WK verloor, ging het ook tegen Senegal onderuit: 1-3.

Beide sluitposten komen uit in de Qatarese competitie, zoals alle spelers in de WK-selectie. Een schril contrast met het 26 man tellende keurkorps van Senegal, dat juist geen enkele voetballer uit de vaderlandse competitie herbergt.

Khoukhi in de fout

De eerste dreiging kwam op naam van de Senegalees Ismaïla Sarr, die na een korte solo het zijnet trof. Aan de andere kant zag Akram Afif, die nog een verleden bij het Belgische KAS Eupen en het Spaanse Gijón heeft, een schot over het doel dwarrelen. Bij een volgende - en betere - kans wachtte hij te lang met zijn schot en kon Sarr, volgens de Spaanse scheidsrechter Antonio Lahoz op reglementaire wijze, nog ingrijpen.

Het duel zonder grote kansen leek in evenwicht, totdat niet ver voor rust centrale verdediger Boualem Khoukhi zich in zijn eigen strafschopgebied verslikte in de bal en die panklaar legde voor Boulaye Dia. Diens uithaal was Barsham te machtig: 0-1.