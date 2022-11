'Tegenstanders Iraans regime in Qatar lastiggevallen door aanhangers regering'

Meerdere tegenstanders van het Iraanse regime zijn voor aanvang van de WK-wedstrijd van Iran tegen Wales in Qatar lastiggevallen door regeringsgezinde Iran-supporters, meldt persbureau AP. Volgens het persbureau hebben sommigen vlaggen ingenomen van demonstrerende fans. Ook zouden aanhangers van de regering om enkele vrouwelijke fans heen zijn gaan staan en hen hebben gefilmd. Dat is een intimidatietactiek die al eerder door aanhangers van het regime werd gebruikt bij demonstraties, maar of het hier ook om intimidatie gaat is onduidelijk. Ook schreeuwden tegenstanders en voorstanders van het regime leuzen naar elkaar. Ook in stadion werd gedemonstreerd Iran versloeg Wales met 2-0. Ook in het stadion werd gedemonstreerd door sommige fans. Zo hielden zij bordjes omhoog met de nationale vlag en de tekst 'vrouwen, leven, vrijheid', de slogan die door veel demonstranten wordt gebruikt. Bij sommige supporters werden vlaggen en shirts door stewards in het stadion ingenomen.

Een vrouwelijke fan hield tijdens de wedstrijd een shirt omhoog met daarop de naam van Mahsa Amini en had bloed op haar wangen geschilderd. De vrouw werd aangesproken door een steward, die ook een demonstratievlag van de man naast haar innam. De 22-jarige Koerdisch-Iraanse Amini werd in september in Iran gearresteerd door de moraalpolitie omdat ze zich niet aan de kledingregels voor vrouwen zou hebben gehouden en overleed kort daarna. Volgens ooggetuigen werd ze mishandeld na haar arrestatie. Na haar dood braken overal in Iran protesten uit.

Correspondent Midden-Oosten Daisy Mohr "Mensen met shirts met daarop geschreven 'vrouwen, leven, vrijheid' werden bij de ingang van het stadion gevraagd om hun kleding te wisselen of anders weg te gaan. Maar er waren ook mensen die een neutraal shirt hadden aangetrokken over hun protestshirt bij binnenkomst en dat vervolgens uittrokken tijdens de wedstrijd. Van beide kanten waren fans in het stadion aanwezig. Je zag onder meer vrouwen op de tribunes in een chador, een traditioneel Perzisch gewaad, maar ook vrouwen in hotpants. De mensen die demonstreren tegen de regering zeggen met gemengde gevoelens naar de wedstrijd te hebben gekeken. Ze zijn blij dat de nationale ploeg heeft gewonnen, maar zeggen er ook niet echt van te kunnen genieten. Ook vinden zij dat de nationale ploeg meer zou moeten doen om hun steun aan de protesten te tonen."

Waar de voetballers van Iran de vorige wedstrijd tegen Engeland (6-2 verlies) waarschijnlijk uit protest niet meezongen tijdens het volkslied, deden de meesten van hen dat dit keer wel. Toch klonk weer boegeroep vanaf een deel van de Iraanse fans op de tribune. Het is niet zonder risico voor Iraanse sporters (en anderen) om zich uit te spreken tegen het regime. Zo werd gisteren de Koerdisch-Iraanse voetballer Voria Ghafouri opgepakt omdat hij "propaganda tegen de staat" zou hebben verspreid. Ghafouri is voorstander van de protesten in het land en had zich uitgesproken tegen geweld tegen Koerden.