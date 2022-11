Boete van 4 ton voor goksite om reclames gericht op jongeren

"De wet zegt dat kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, extra beschermd moeten worden", zegt Ksa-voorzitter René Jansen. "De hersenen van jongeren zijn nog in ontwikkeling. Daardoor zijn zij extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van gokverslaving."

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft goksite Toto Online een boete van 400.000 euro opgelegd. Het bedrijf heeft tegen de regels in reclames speciaal voor jongvolwassenen laten maken. Dat zijn jongeren tussen de 18 en 23 jaar.

'Wet anders geïnterpreteerd'

In een schriftelijke reactie laat Toto Online weten zich neer te leggen bij het besluit van de Ksa, en de bijbehorende boete. Het bedrijf erkent reclames te hebben verstuurd naar mensen met een Toto-account, die toestemming hadden gegeven om reclame te ontvangen. "Deze berichten waren niet specifiek gericht op jongvolwassenen, maar zij werden in deze vier maanden hiermee wel bereikt. Toto heeft de wet- en regelgeving op dit punt anders geïnterpreteerd."

Dat verschil van inzicht is er sinds 1 februari niet meer, zegt Toto. "Het is goed dat de Ksa als toezichthouder van de kansspelmarkt acteert op signalen en duidelijkheid verschaft naar alle online kansspelaanbieders."

De organisatie zegt jongvolwassenen in bescherming te nemen, door voor hen een maximale verlieslimiet van 400 euro per maand in te stellen. Deze spelers kunnen bovendien niet meespelen met een creditcard.