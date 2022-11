Inflatie brengt groot deel ziekenhuizen in de rode cijfers

Dit akkoord, in feite een werkagenda, is al wankel omdat de huisartsen tot nu toe weigeren te tekenen. Zij vertrouwen niet dat zorgverzekeraars hun afspraken zullen nakomen.

En dat terwijl de tijd dringt, zo is te horen vanuit de NVZ. Als ziekenhuizen geen financiële stabiliteit meer hebben kan een scenario ontstaan waarbij zij de kosten voor de hervormingen, zoals afgesproken in Integraal Zorgakkoord, niet kunnen dragen.

90 procent van de ziekenhuizen dreigt volgend jaar in de rode cijfers te komen. De oorzaak daarvan zijn de kostenstijgingen voor personeel en energie en door de inflatie. Dat is de conclusie van een onderzoek onder 56 ziekenhuizen dat is verricht in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Wat is het Integraal Zorgakkoord?

Dat is een veelomvattend akkoord over hoe de zorg in ons land de komende vier jaar wordt vergoed. Veel partijen doen eraan mee: ziekenhuizen, gemeenten, de ggz en de zorgverzekeraars. Volgens minister Kuipers zijn de afspraken in het akkoord de weg naar het betaalbaar houden van de zorg en het beperken van de lange wachttijden.

Met name de huisartsen zijn kritisch en hebben vooralsnog niet getekend. Ook de belangenorganisatie voor cliënten in de ggz, MIND, die ook bij de onderhandelingen was betrokken, heeft het akkoord niet getekend.