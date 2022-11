Iran diep in blessuretijd langs tien man van Wales en mag nog hopen

Iran heeft nog altijd kans de tweede ronde van het WK te bereiken. Na de 6-2 nederlaag tegen Engeland in de eerste wedstrijd, won de ploeg van bondscoach Carlos Queiroz van Wales door diep in de blessuretijd nog twee treffers te maken: 2-0 zege.

De wedstrijd ontvlamde pas echt in de slotfase, nadat Wayne Hennessey rood had gekregen. De Welshe doelman kwam gevaarlijk zijn doel uit en raakte daarbij Mehdi Taremi in zijn gezicht.

Iran was al de bovenliggende partij in de tweede helft en perste er tegen de tien man van Wales ook nog een slotoffensief uit. Toch duurde het nog tot de allerlaatste minuut van de negen minuten blessuretijd tot het bevrijdende doelpunt viel. Het was Rouzbeh Cheshmi die de Iraniërs in het stadion liet feesten.

Even later maakte Ramin Rezaeian zelfs nog de 2-0.

(later meer)