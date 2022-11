Emotionele zege op Wales houdt WK-droom Iran in leven

Na een wedstrijd die bol stond van de emoties heeft Iran nog altijd kans de tweede ronde van het WK te bereiken. De ploeg van bondscoach Carlos Queiroz was met 2-0 te sterk voor Wales, door diep in de blessuretijd twee keer te scoren. De twee late doelpunten, waarmee Iran alsnog de drie punten pakte, zorgden voor veel vreugde. Opluchting misschien ook wel. Bondscoach Querioz liet namelijk na de nederlaag tegen Engeland weten dat zijn spelers te maken hebben met politieke druk. Hij zei het te betreuren dat zijn spelers veel vragen krijgen over de politieke situatie in Iran. "Het is niet juist om naar dit WK te komen en hen dingen te vragen die niet binnen hun verantwoordelijkheden vallen. Ze zijn hier voor de mensen, om de mensen te eren, om trots te brengen, om vreugde te brengen, om de mensen geluk te brengen."

Na de zege op Wales spatte de vreugde er in elk geval vanaf. In de laatste groepswedstrijd, waarin donderdag de VS de tegenstander is, kan de vreugde nóg wat groter worden. De tweede ronde is namelijk nog binnen handbereik. Rood Hennessey De wedstrijd ontvlamde pas echt in de slotfase, nadat Wayne Hennessey rood had gekregen. De Welshe doelman kwam gevaarlijk zijn doel uit en raakte daarbij Mehdi Taremi in zijn gezicht. De scheidsrechter bestrafte het voorval aanvankelijk met geel, maar kwam daar na ingrijpen van de VAR op terug.

Iran was al de bovenliggende partij in de tweede helft en perste er tegen de tien man van Wales ook nog een slotoffensief uit. Toch duurde het nog tot de allerlaatste minuut van de negen minuten blessuretijd tot het bevrijdende doelpunt viel. Het was Rouzbeh Cheshmi die de Iraniërs in het stadion liet feesten. Even later maakte Ramin Rezaeian zelfs nog de 2-0. Verrassend was de zege van Iran niet, gezien het spelbeeld. De Iraniërs creëerden veel meer kansen dan de Welshmen en waren al meerdere keren dicht bij een treffer. Wales stelde daar weinig tegenover. Waar ze voorafgaand aan de WK-wedstrijd tegen Engeland hun kaken stijf op elkaar hielden, zongen de Iraniërs ditmaal wel mee met het volkslied:

De Iraanse voetballers zingen mee met het volkslied voorafgaand aan de WK-wedstrijd tegen Wales. Voor het duel met Engeland deden ze dat juist niet. - NOS

De uitblinker bij Wales was Hennessey, die tot zijn rode kaart een prima wedstrijd keepte. Hij had meerdere knappe reddingen in huis, onder meer op een schot van Saeid Ezatolahi. Eén keer werd hij gepasseerd, maar hij kon opgelucht ademhalen toen de VAR concludeerde dat doelpuntenmaker Ali Gholizadeh buitenspel had gestaan. 110de voor Bale Gareth Bale, tegen de Verenigde Staten nog de maker van de 1-1, was onzichtbaar tegen Iran. Wel was het een bijzondere wedstrijd voor de aanvaller. Hij speelde namelijk voor de 110de keer in het shirt van Wales en daarmee is hij nu recordinternational. De nummer twee op die lijst, Chris Gunter, speelde tot nu toe 109 interlands en bleef tegen Iran op de bank.