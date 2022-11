Invallen Japanse justitie vanwege corruptie rond Olympische Spelen

Justitie in Japan heeft invallen gedaan bij een van de grootste reclamebureaus van het land vanwege vermoedens van corruptie rond testevenementen voor de Olympische Spelen in Tokio van vorig jaar. Ook waren er doorzoekingen bij een evenementenbureau in de Japanse hoofdstad, meldt de Japanse publieke omroep.

Voorafgaand aan de Olympische Spelen zijn er in Japan grote evenementen gehouden om te testen of alles goed werkte. Zo zijn sportaccommodaties getest en ook het werk van bedrijven die bijvoorbeeld de catering en beveiliging rond de Spelen zouden doen. Met het toewijzen van opdrachten waren vele miljoenen euro's gemoeid.

Het is niet duidelijk wat de precieze aanleiding was voor de invallen, maar een oud-topman van reclamebureau Dentsu zat in de organisatie van de Olympische Spelen en werd er eerder al van verdacht dat hij steekpenningen had aangenomen. Justitie deed daarom een paar maanden geleden ook al een inval bij het reclamebureau.

Er zou ook een inval zijn geweest in het huis van een andere organisator van de Spelen in Tokio.

Meer verdenkingen

Rond de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad speelden de afgelopen jaren meerdere corruptieschandalen.

Er zou onder meer 1,8 miljoen euro betaald zijn aan een bedrijf in Singapore om Afrikaanse landen over te halen om op Tokio te stemmen als gastland voor de Spelen.